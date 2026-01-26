Cote d'Ivoire: Enquête sur la situation des enfants - L'Unicef décaisse près de 900 millions de Fcfa

La situation des enfants et des femmes en Côte d'Ivoire préoccupe l'Unicef. Lors d'une audience accordée par l'ex-ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, le 19 janvier 2026, à Abidjan, le Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, s'est voulu rassurant.

Il a annoncé une contribution de 849 millions de Fcfa, sur un budget d'environ 1,95 milliard de Fcfa, en vue de la réalisation d'une enquête qui devra couvrir une population de plus de 16 800 ménages à travers le pays. « L'accès à des données de qualité est essentiel pour concevoir et suivre des politiques publiques efficaces, en particulier celles qui concernent les enfants », a déclaré Jean-François Basse.

Cette enquête permettra de mieux documenter les avancées enregistrées dans plusieurs domaines prioritaires, notamment la santé maternelle et infantile, l'éducation, la nutrition, la protection de l'enfant ainsi que l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Les résultats contribueront également au suivi des Objectifs de développement durable (Odd) pour la période 2026-2030.

Pour la mise en oeuvre de ce projet, plus de 200 agents seront mobilisés sur une période de trois mois, à compter d'avril 2026. Si les premiers résultats sont attendus en août 2026, le rapport final sera, quant à lui, disponible dès novembre de la même année.

La ministre Nialé Kaba a, au nom du gouvernement, salué l'appui technique et financier de cette institution onusienne, tout en soulignant le rôle stratégique de ladite enquête. Il convient de préciser que, quelques jours après l'audience accordée au représentant résident de l'Unicef, Nialé Kaba a quitté le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement. Elle est désormais à la tête du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Adama Coulibaly assure la gestion du ministère de l'Économie, des Finances et du Budget, tandis que le ministère du Plan et du Développement est désormais dirigé par Souleymane Diarrassouba.