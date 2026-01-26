Cote d'Ivoire: Pèlerinage de l'Église Dehima à Gagoué - Une célébration placée sous le sceau du pardon et de la cohésion

Encadré par la Direction générale des cultes, l'événement s'est déroulé dans une ferveur spirituelle remarquable. En effet, les fidèles Déhima, venus de plusieurs localités, étaient animés d'un esprit de recueillement, de réconciliation et de fraternité. Ils ont prié, le samedi 24 janvier 2026, pour la paix en Côte d'Ivoire. De nombreuses autorités religieuses, administratives et politiques, témoignant de l'importance de cet événement pour la cohésion sociale et spirituelle, étaient présentes.

Cette cérémonie a également enregistré la présence de Kouadio Charlotte Djê, représentante de la tutelle, qui a apporté un appui considérable à l'organisation de cette activité majeure pour la communauté Déhima.

Selon le secrétaire général du Conseil suprême de l'Église Déhima, Oka Nuhan Gérard, Pawaba de Bouaké, par ailleurs président du comité d'organisation, le thème choisi invite les fidèles Déhima à tourner définitivement la page des incompréhensions et des malentendus passés. Car, faut-il le rappeler, cette communauté religieuse est longtemps restée marquée par des divisions dues à des querelles de leadership.

Il a exhorté chacun à faire du pardon un pilier fondamental pour bâtir un avenir plus radieux, fondé sur la paix, l'unité et la solidarité. Selon lui, seul le pardon sincère peut garantir la pérennité des valeurs spirituelles et culturelles de la religion Déhima.

Profitant de cette journée spirituelle, les représentants d'autres obédiences religieuses présents ont unanimement formulé des voeux de paix durable pour la Côte d'Ivoire, appelant à la tolérance, au dialogue interreligieux et au vivre-ensemble harmonieux.

Prenant la parole au nom de la Direction générale des cultes, Kouadio Djê a félicité les organisateurs pour la parfaite tenue du pèlerinage. Elle a souligné que le pèlerinage Déhima constitue un événement majeur pour les fidèles et un facteur essentiel de cohésion nationale. Elle a également exhorté les guides religieux à demeurer constamment dans la prière afin de renforcer la cohésion entre les communautés, tout en rendant un vibrant hommage à l'illustre ancien chef Dakouri Gnanagbé.

Depuis le décès de la sainteté Dakouri Gnanagbé, survenu en août dernier, la communauté Déhima est désormais conduite par le Pawaba de Gagnoa, Zakri Brokou Allégué, nouveau chef suprême intérimaire de la religion Déhima. Ce dernier est appelé à poursuivre l'oeuvre spirituelle et unificatrice entamée par son prédécesseur.

La cérémonie de prière pour la paix en Côte d'Ivoire, moment phare du pèlerinage Déhima Gagoué 2026, a pris fin dans une ambiance de liesse spirituelle, marquée par des chants et des danses à la gloire du Seigneur.

Une grande messe de clôture du pèlerinage se tiendra le dimanche 25 janvier 2026 et scellera ainsi une semaine riche en enseignements, en communion et en espoir pour l'avenir. Il convient de rappeler que la prophétesse fondatrice du Déhima, Baguewlon'yo Marie Lalou, née en 1892 et décédée en 1952, a débuté sa mission en 1922.