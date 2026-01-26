Togo: Maintien des avantages fiscaux pour les véhicules électriques et moins polluants

26 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Le gouvernement a décidé, pour une nouvelle année, de reconduire les mesures fiscales incitatives en faveur de l'importation des véhicules électriques, neufs et moins polluants.

Cette décision s'inscrit dans la continuité des réformes engagées pour moderniser le parc automobile national et encourager des modes de transport plus respectueux de l'environnement.

Dans le détail, un abattement de 100 % sur la valeur en douane est accordé aux véhicules électriques ou hybrides à l'état neuf, ainsi qu'aux motocycles électriques neufs et à leurs batteries.

Les autres véhicules neufs bénéficient d'un abattement de 90 %, tandis que les véhicules neufs de tourisme profitent d'un abattement de 80 %.

Par ailleurs, les véhicules âgés d'un à deux ans bénéficient d'un abattement de 50 %, contre 35 % pour ceux âgés de trois à cinq ans.

Ces dispositions visent à limiter l'importation de véhicules anciens et plus polluants, tout en favorisant le renouvellement progressif du parc automobile.

Selon les autorités, ces réformes s'inscrivent dans une politique globale de transition vers des véhicules plus propres, avec une place croissante accordée aux technologies électriques.

