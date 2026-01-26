Togo: Un nouveau port sec en projet à Blitta

Un nouveau port sec est en projet à Agbandi, dans la région Centrale, précisément dans la préfecture de Blitta, sur un domaine de de 1 416 hectares.

Les relevés topographiques sont actuellement en cours afin de délimiter avec précision et sécuriser les parcelles concernées. Cette phase technique constitue un préalable au lancement des travaux.

Au-delà de Blitta, le Port autonome de Lomé (PAL) ambitionne également de mettre en place une plateforme logistique similaire à Cinkassé, dans la région des Savanes. Des prospections sont en cou.

Selon les pouvoirs publics, ces projets visent à renforcer la performance opérationnelle du PAL.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il s'agit notamment d'augmenter les cadences de traitement des navires, de réduire le temps d'escale à quai et de diminuer significativement le transit-time des marchandises. Le développement des ports secs doit ainsi permettre un meilleur éclatement des flux, en transférant certaines opérations logistiques hors de l'enceinte portuaire.

Cette dynamique s'inscrit dans la continuité des efforts déjà engagés. Depuis fin 2021, un premier port sec est opérationnel sur la plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA), située à 30km au nord de Lomé.

S'étendant sur plus de 20 hectares, cette infrastructure joue un rôle clé dans le désengorgement du Port, en assurant le stockage et le transfert des conteneurs vers l'hinterland.