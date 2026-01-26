Gabon: Le Président de la République reçoit en audience le Ministre de la Justice, le Dr Augustin Emane

26 Janvier 2026
Gabonews (Libreville)
Par CP

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience, ce samedi 24 janvier 2026, au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Dr Augustin Emane.

Le membre du Gouvernement était accompagné de Me Raymond Obame Sima, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Gabon, et du Professeur Charles Mba Owono, récemment élu Juge à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Cette élection constitue une nouvelle illustration du rayonnement de la diplomatie gabonaise sur la scène internationale. Elle honore la République gabonaise et témoigne de la reconnaissance du savoir juridique national au sein de l'espace OHADA, à travers l'accession d'un juriste gabonais à une haute fonction juridictionnelle communautaire.

À cette occasion, le Président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations au Professeur Charles Mba Owono, l'exhortant à faire preuve de rigueur, d'indépendance et d'abnégation dans l'exercice de ses nouvelles responsabilités. Le Chef de l'État a réaffirmé son attachement à une diplomatie d'excellence, fondée sur la compétence, le mérite et le rayonnement des élites gabonaises au sein des instances régionales et internationales.

Le Professeur Charles Mba Owono s'est dit profondément honoré de la confiance placée en sa personne et pleinement conscient de la responsabilité qui lui incombe, au service du droit communautaire africain et du renforcement de la sécurité juridique dans l'espace OHADA.

Élu à l'unanimité, le Professeur Charles Mba Owono devient le troisième ressortissant gabonais à siéger à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA. Son mandat, d'une durée de trois ans, s'inscrit dans une trajectoire d'excellence et porte l'ambition légitime de voir, à terme, la voix du Gabon accéder à la présidence de cette haute juridiction communautaire.

Cette distinction s'inscrit pleinement dans la vision stratégique impulsée par le Chef de l'État, qui a fait de la diplomatie et du repositionnement international du Gabon l'un des piliers majeurs de son projet de société. Sous son leadership, le Gabon retrouve progressivement ses lettres de noblesse diplomatiques, affirmant sa crédibilité, son influence et sa place parmi les acteurs juridiques majeurs de l'espace communautaire.

