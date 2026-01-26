Cote d'Ivoire: Justice - Jean-François Kouassi condamné à 15 jours de prison ferme

Le Tribunal du Plateau a condamné, le lundi 26 janvier 2026, Jean-François Kouassi à une peine de 15 jours de prison ferme, à l'issue de son procès. La juridiction l'a également condamné à huit mois de prison avec sursis et au paiement d'une amende de 500 000 Fcfa, à la suite des réquisitions du ministère public.

Le procureur avait requis une peine de 15 jours de prison ferme, estimant que les faits reprochés étaient constitutifs d'infractions pénales portant atteinte à l'ordre public et à la réputation des personnes visées.

Il a également requis six mois avec sursis et 1 million Fcfa d'amende. Le tribunal a suivi une partie de son réquisitoire en condamnant le mis en cause à 15 jours de prison ferme, huit mois de prison avec sursis et une amende de 500 000 Fcfa.

Jean-François Kouassi était poursuivi pour trouble à l'ordre public, diffamation, divulgation de fausses informations sur les réseaux sociaux et dénonciation calomnieuse. Les faits reprochés s'inscrivent dans le cadre de publications et déclarations diffusées en ligne, ayant suscité des réactions et des plaintes.

Pour rappel, l'intéressé avait été auditionné le lundi 12 janvier 2026 avant d'être placé sous mandat de dépôt, dans l'attente de la tenue de son procès.