Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - Le secrétaire exécutif en chef convoqué à la police

26 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Un nouveau signal judiciaire vient raviver les tensions autour du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda). Le secrétaire exécutif en chef, Yapo Yapo Calice, est convoqué ce mardi 27 janvier 2026, à la préfecture de police d'Abobo, au service des enquêtes générales, selon des informations recoupées ce lundi 26 janvier 2026. À ce stade, aucune précision officielle n'a été communiquée sur les motifs de cette convocation.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 90 nouveau du Code de procédure pénale, le haut responsable du Pdci-Rda est autorisé à se présenter accompagné de son conseil, une garantie légale qui encadre les droits de la défense lors des auditions policières.

Cette convocation, qui concerne Yapo Yapo Calice, secrétaire exécutif en chef et éminence grise de l'appareil exécutif du parti septuagénaire, est suivie avec une attention particulière par la classe politique nationale ainsi que par les militants du Pdci-Rda. « Cette convocation est inquiétante », confie un cadre du parti ayant requis l'anonymat.

En attendant de connaître la nature exacte de cette procédure, le Pdci-Rda adopte une posture d'observation prudente.

