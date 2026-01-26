Cote d'Ivoire: Abengourou - L'Ong Kanyan renforce la santé néonatale avec des dons de couveuses

La maternité Henri Konan Bédié de Cafetou a bénéficié, le 24 janvier 2026, d'une couveuse de néonatalogie offerte par l'Ong Kanyan, présidée par Mme Fatou Adom. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de plusieurs autorités administratives et sanitaires de la région de l'Indénié-Djuablin.

Ce don, destiné à renforcer la prise en charge des nouveau-nés prématurés ou en situation de détresse, s'inscrit dans les actions sociales de l'ONG Kanyan en faveur de l'amélioration de la santé maternelle et infantile dans la région.

Représentant la présidente de l'Ong, Honoré N'Guessan a rappelé la vision et l'engagement de Kanyan depuis sa création. « Notre mission, depuis notre assemblée générale constitutive du 12 octobre 2024, est de faire en sorte qu'aucun nouveau-né et aucune mère ne perdent la vie faute d'équipements adaptés.

L'Ong Kanyan s'est engagée à contribuer significativement à l'amélioration des conditions de vie des populations, à travers la solidarité comme moyen de réduction des inégalités sociales », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que cette remise de couveuse, rendue possible grâce à la sollicitude de la ministre Mariétou Koné et de l'ARTCI, marque la solidarité de l'Ong envers les populations de l'Indénié-Djuablin. « Ce don s'inscrit dans un vaste programme contenu dans notre plan stratégique, visant l'amélioration de la santé et la lutte contre certaines pathologies », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le directeur départemental de la Santé d'Abengourou, Dr Touré Gaoussou, a salué cette initiative qui vient soutenir les efforts déjà consentis par l'État en matière de santé néonatale. « D'importants progrès ont été réalisés, faisant passer le taux de mortalité maternelle de 614 à 385 décès pour 100 000 naissances, et celui des nouveau-nés de 38 à 30 décès pour 1 000 naissances.

Malgré ces avancées, la santé de la mère et du nouveau-né demeure une préoccupation majeure au regard des Objectifs de développement durable. À travers ce don de l'Ong Kanyan, ce sont des milliers de vies qui seront sauvées », a-t-il indiqué.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Brou Marc, troisième adjoint au maire d'Abengourou, qui a exprimé la reconnaissance des autorités municipales à l'endroit du donateur. Il est à noter qu'une deuxième couveuse a également été offerte à l'Établissement public hospitalier régional (EPHR) d'Abengourou, renforçant ainsi le plateau technique des structures sanitaires de la localité.