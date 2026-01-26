Cote d'Ivoire: Adjé Silas Metch reconduit - « Le sport ivoirien doit continuer de rayonner »

Reconduit dans le Gouvernement Mambé II au poste de ministre des Sports, Monsieur Adjé Silas Metch a reçu, ce lundi 26 janvier 2026, un accueil chaleureux de la part de l'ensemble de ses collaborateurs. Réunis à son Cabinet, cadres et agents ont tenu à saluer la confiance renouvelée du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, ainsi que celle du Premier ministre, Robert Beugré Mambé, à l'endroit du patron du sport ivoirien.

Au nom du personnel, le Pr Alfred Yao N'guessan, Directeur de Cabinet, s'est réjoui de cette reconduction qu'il a qualifiée de « reconnaissance méritée » des efforts consentis ces dernières années pour le développement du sport en Côte d'Ivoire.

Il a exprimé la gratitude de toute l'équipe au Chef de l'État et au Chef du Gouvernement pour cette marque de confiance, tout en réaffirmant la disponibilité et l'engagement sans faille des collaborateurs à accompagner le ministre dans la poursuite de la mission qui lui est confiée.

« Cette reconduction nous honore collectivement et nous engage davantage. Nous restons mobilisés pour travailler aux côtés de Monsieur le Ministre, afin de traduire en actions concrètes la vision du Président de la République pour un sport ivoirien performant et rayonnant », a déclaré le Pr Alfred Yao N'guessan.

Prenant la parole à son tour, le ministre Adjé Silas Metch a tenu à remercier ses collaborateurs pour cette marque d'attention et de soutien. Pour lui, cette reconduction est avant tout le fruit d'un travail d'équipe et d'une synergie d'actions menées au sein du département des Sports. « Si j'ai été reconduit, c'est grâce au travail que nous avons accompli ensemble. C'est la reconnaissance de l'effort collectif », a-t-il souligné.

S'inscrivant dans une dynamique de continuité et d'ambition, le ministre a exhorté ses collaborateurs à redoubler d'efforts pour la mise en oeuvre efficace de la politique sportive du Gouvernement. « Il faut se mettre au travail et avancer vers des perspectives plus heureuses pour notre pays. Le sport est un outil d'influence des États. Sous le leadership du Président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire rayonne à l'international. Nous devons maintenir cette bonne dynamique », a-t-il insisté.

Cette reconduction ouvre ainsi une nouvelle étape pour le ministère des Sports, appelée à consolider les acquis, relever de nouveaux défis et renforcer davantage la place du sport ivoirien sur la scène continentale et mondiale.