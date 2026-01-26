Le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire a servi de cadre à une cérémonie de graduation, le samedi 24 janvier 2026, organisée par Focus Transform Lab (Focus TL), marquant l'aboutissement de plusieurs mois de formation certifiante en ingénierie pédagogique et en formation, suivie du gala des partenaires Focus Rh.

Les 32 gradués ont été formés aux métiers de responsable formation et d'ingénieur pédagogique, avec des compétences axées sur l'analyse des besoins, la conception de programmes et de modules de formation, ainsi que la mise en place de dispositifs de formation innovants.

Placée sous le signe de l'excellence et de la transformation des compétences, la cérémonie a réuni formateurs, dirigeants et professionnels des ressources humaines autour de la remise officielle des certificats aux 32 gradués, issus de trois parcours exigeants.

Dans son allocution, Raphaël Ngantchop Tchomnou, directeur général de Focus TL, a souligné que cette promotion 2025 « a battu tous les records de résilience », rappelant que les certifiés ont suivi un minimum de 80 heures de formation, complétées par un accompagnement de six à huit semaines et une soutenance devant un jury international. Ces parcours couvrent la certification de responsables formation, l'ingénierie pédagogique pour formateurs internes et le programme Black Belt en ingénierie de formation.

Le panel inaugural a été animé par Lika Fofana, directrice du capital humain du groupe Vista, autour du thème : « Transformation holistique : quand l'ingénieur formation devient catalyseur de changement humain et organisationnel ». Elle a mis en lumière le rôle stratégique de l'ingénierie pédagogique dans la performance durable des organisations africaines.

Au nom des certifiés, Amadou Ouédraogo, chef de division formation professionnelle à la Sitarail (Société internationale de transport africain par rail), a exprimé sa satisfaction et son engagement à « optimiser les dispositifs de formation afin d'impacter durablement les collaborateurs et l'entreprise ».

La journée s'est achevée par le gala des partenaires Focus Rh, ponctué d'une rétrospective de l'impact du cabinet, de distinctions honorifiques et d'un dîner de networking institutionnel.