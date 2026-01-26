Madagascar: Médecine du sport - Une étape clé pour la performance des athlètes

La médecine du sport, encore trop souvent marginalisée dans le milieu sportif malgache, s'impose pourtant comme un pilier incontournable de la performance et de la santé des athlètes.

C'est dans cette optique que la Ligue Analamanga de karaté a organisé, samedi dernier à l'INFP Mahamasina, une conférence dédiée à la médecine du sport, animée par le Dr Nenana Rafidison. Devant un public composé d'athlètes, de techniciens et de dirigeants sportifs, trois thématiques majeures ont été mises en lumière. La visite médicale des athlètes, trop souvent réduite à une simple formalité administrative, devrait constituer le point de départ de tout parcours sportif.

La nutrition et la diététique, essentielles pour optimiser les performances, ont également été abordées, tout comme les bonnes pratiques liées à l'entraînement, indispensables pour éviter les blessures et progresser durablement. « La compétition et l'entraînement ne suffisent pas pour obtenir de bons résultats. La connaissance de la médecine du sport doit être partagée par tous les acteurs », a souligné Pierrot Rakotomalala, président de la Ligue Analamanga de karaté.

Il a annoncé que ce type de rencontre sera organisé deux fois par an afin de renforcer les compétences des sportifs et des encadreurs. Son initiative a été saluée par le président de la Fédération malgache de karaté (FMK), Emile Ratefinanahary, qui a insisté sur l'importance de la formation continue dans ce domaine. En plaçant la médecine du sport au coeur des débats, les deux présidents entendent amorcer un changement de mentalité.

« Avant l'entraînement, il existe des gestes simples à adopter, une nutrition adaptée à respecter et des comportements à maîtriser. C'est pour cette raison que nous avons décidé de mettre cette conférence en première ligne avant d'entamer la nouvelle saison », a ajouté Pierrot Rakotomalala.