Cameroun: Cabral Libii engage des poursuites contre un ex militant - Le PRCN dans la tourmente judiciaire

Cabral Libii poursuit Jacques Bertrand Mang en justice pour accusations graves. Le président du PCRN saisit les tribunaux pour défendre son honneur.

Le climat politique camerounais connaît un nouveau rebondissement ce 26 janvier 2026. Cabral Libii Li Ngue Ngue, figure de proue du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN), a décidé de rompre le silence face aux accusations portées contre lui.

Par la voix de son conseil, Me René Roger Bebe, le leader politique engage une procédure judiciaire contre Jacques Bertrand Mang, ancien membre de son propre parti. Cette affaire soulève des questions sur les tensions internes au PCRN et la gestion des conflits au sein de l'opposition camerounaise.

Les faits : des accusations publiques qui dépassent les limites

Un ex-militant devenu accusateur

Jacques Bertrand Mang, autrefois militant actif du PCRN, aurait multiplié les interventions médiatiques et publications sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Selon le communiqué de Me René Roger Bebe, ces déclarations contiendraient des accusations graves visant non seulement Cabral Libii, mais également de hautes personnalités de la République.

Des allégations jugées infondées et diffamatoires

Le document juridique qualifie ces propos d'attentatoires à l'honneur et à la réputation du président du PCRN. Sans préciser la nature exacte des accusations, l'avocat souligne leur caractère récurrent et leur gravité, justifiant ainsi le recours à la justice après une période d'observation et de réserve de la part de Cabral Libii.

La réponse judiciaire : quand le silence ne suffit plus

Une décision mûrement réfléchie

Selon le communiqué, Cabral Libii aurait longtemps privilégié la retenue face aux attaques de son ancien camarade de parti. Cependant, la persistance et l'ampleur des accusations l'auraient contraint à solliciter l'intervention de la justice camerounaise.

Des preuves promises

Un élément notable de cette affaire réside dans l'affirmation de Jacques Bertrand Mang selon laquelle il disposerait de preuves tangibles à l'appui de ses allégations. Ces éléments devront être présentés devant les instances judiciaires compétentes, qui auront la charge d'examiner leur validité et leur recevabilité.

Les enjeux politiques et juridiques

Pour le PCRN : une crise interne à gérer

Cette affaire révèle des fractures potentielles au sein du parti de Cabral Libii. Le départ d'un militant et ses accusations publiques soulèvent des questions sur la cohésion interne du PCRN et sa capacité à maintenir l'unité dans ses rangs face aux défis politiques actuels.

Pour Cabral Libii : défendre sa crédibilité

En tant que leader d'opposition et personnalité publique, Cabral Libii se doit de protéger son image et sa réputation. Cette action en justice constitue une stratégie de défense face à ce qui est perçu comme une campagne de dénigrement susceptible d'affecter sa position politique et sa légitimité.

Pour la justice camerounaise : un test d'impartialité

L'issue de cette procédure sera scrutée attentivement par l'opinion publique camerounaise et internationale. Elle constituera un indicateur de l'indépendance du système judiciaire face aux affaires impliquant des personnalités politiques.

L'appel à la prudence de l'opinion publique

Dans son communiqué, Cabral Libii s'adresse directement à ses militants, sympathisants et à l'ensemble de l'opinion publique. Il les invite à ne pas accorder de crédit aux accusations portées contre lui, tout en promettant une communication transparente sur l'évolution de la procédure judiciaire.

Cette stratégie vise à préserver la confiance de sa base électorale tout en affirmant sa détermination à laver son honneur par les voies légales.

Analyse : que révèle cette affaire ?

Les limites de la critique politique

Cette situation illustre la frontière parfois ténue entre liberté d'expression, critique politique légitime et diffamation. Si le débat démocratique nécessite une certaine liberté de parole, celle-ci ne saurait justifier des accusations infondées portant atteinte à l'honneur d'autrui.

La judiciarisation croissante des conflits politiques

Le recours aux tribunaux pour régler des différends politiques ou internes à un parti devient une pratique de plus en plus courante au Cameroun. Cette tendance soulève des interrogations sur la capacité des acteurs politiques à résoudre leurs conflits par le dialogue.

Perspectives et suivi

L'évolution de cette affaire dépendra de plusieurs facteurs :

La solidité des preuves présentées par Jacques Bertrand Mang sera déterminante. Si celui-ci dispose effectivement d'éléments probants, la procédure pourrait prendre une tournure inattendue.

La rapidité de la justice camerounaise influencera l'impact médiatique et politique de cette affaire. Une procédure qui s'éternise pourrait diluer l'attention publique ou, au contraire, entretenir la polémique.

La communication du PCRN autour de cette affaire sera cruciale pour maintenir la cohésion du parti et la confiance de ses sympathisants.

L'engagement de poursuites judiciaires par Cabral Libii contre Jacques Bertrand Mang marque un tournant dans la gestion des conflits internes au PCRN. Au-delà de l'aspect juridique, cette affaire soulève des questions essentielles sur la pratique politique au Cameroun, la liberté d'expression et ses limites, ainsi que le rôle de la justice dans la régulation des débats publics.

Alors que le pays se prépare à d'importants échéances politiques, cette crise interne à un parti d'opposition rappelle les défis structurels auxquels font face les formations politiques camerounaises. L'issue de cette procédure sera suivie avec attention, tant elle pourrait établir des précédents importants pour l'avenir du débat politique national.