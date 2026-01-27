Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 janvier 2026

revue de presse

Les lauréats de la 7e édition des Financial Afrik Awards dévoilés à Banjul

Les lauréats de la 7e édition des Financial Afrik Awards sont désormais connus. La cérémonie s’est tenue les 22 et 23 janvier au Centre de conférences Sir Dawda Kairaba à Banjul, en marge d’une conférence internationale consacrée aux partenariats public-privé (PPP) comme alternative à la dette publique, ainsi qu’à une table ronde sur les relations Monde arabe–Afrique.

L’événement a réuni près de 400 délégués issus de plus de 22 nationalités, parmi lesquels des banquiers, ministres, dirigeants d’institutions financières et leaders du secteur privé. Les échanges ont porté sur des solutions concrètes en matière de financement du développement, d’intégration économique et de coopération régionale.

À l’issue du dîner de gala, le jury des Financial Afrik Awards a décerné onze distinctions à des personnalités et institutions s’étant illustrées par leur leadership, leur impact économique et leur contribution au développement du continent africain. [Source allAfrica]

Coton : Le Cameroun, champion d’Afrique des rendements, écrase la concurrence ouest-africaine

Le Cameroun est le pays africain au rendement cotonnier le plus élevé, selon le dernier rapport du Département américain de l’agriculture (USDA). Avec une production de 1,54 tonne par hectare pour la campagne 2023/2024, la première économie de la CEMAC surclasse largement les poids lourds ouest-africains de la filière.

Cette performance est d’autant plus remarquable que le Cameroun y consacre des surfaces bien inférieures à celles de ses homologues d’Afrique de l’Ouest. Son rendement est plus du double de la moyenne (0,54 t/ha) des cinq principaux producteurs ouest-africains, et dépasse même celui de l’Inde, second producteur mondial (0,85 t/ha). Ce leadership s’explique par une approche rigoureuse de la production, alliant respect strict des calendriers agricoles, utilisation optimisée des intrants et qualité des semences. [Source Africapresse]

Nigéria : Plusieurs officiers jugés pour tentative de coup d’état

Au Nigeria, plusieurs officiers de l'armée seront jugés pour avoir prétendument planifié le renversement du président Bola Tinubu l'année dernière.

L'information vient de l'état-major du pays qui s'est exprimée lundi, reconnaissant ainsi l'existence d'un complot que le gouvernement avait initialement nié. En octobre, l'armée avait déclaré que 16 officiers avaient été arrêtés pour « problèmes de discipline ».

Malgré les démentis officiels, des sources au sein du gouvernement et des forces de défense évoquaient plutôt des raisons de tentative de coup d'État. Un putsch qui, selon les observateurs, aurait mis fin à un quart de siècle de démocratie dans le pays le plus peuplé d'Afrique. [Source Africanews]

Maroc–Sénégal : Plusieurs accords de coopération signés

La capitale du Maroc, Rabat, a accueilli lundi 26 janvier la 15ᵉ session de la Grande commission mixte de coopération, conclue par la signature de plusieurs accords de coopération et de partenariat, mémorandums d’entente et protocoles d’accord visant à hisser la relation maroco-sénégalaise à un nouveau palier stratégique.

Réunis à Rabat, le Maroc et le Sénégal ont acté, lundi, un resserrement substantiel de leur coopération bilatérale à l’issue de la 15ᵉ session de la Grande commission mixte de coopération, tenue sous la présidence des chefs de gouvernement des deux pays, Aziz Akhannouch et Ousmane Sonko.

Plusieurs accords de coopération et de partenariat, mémorandums d’entente et protocoles d’accord ont été signés par les deux pays à l’occasion de cette rencontre bilatérale. [Source Apanews]

Kenya - Affaire Shakahola : Le pasteur Paul Nthenge Mackenzie visé par de nouvelles poursuites

Au Kenya, le pasteur autoproclamé Paul Nthenge Mackenzie, déjà inculpé dans une affaire ayant coûté la vie à environ 450 personnes en 2023, sera poursuivi pour 52 décès supplémentaires survenus l’an dernier sur la côte kényane. Les deux dossiers seront joints lors de son audience prévue le 11 février, a annoncé le parquet national, qui le considère comme l’instigateur de ces crimes liés à des pratiques sectaires mortifères.

Paul Nthenge Mackenzie, en détention depuis avril 2023, et qui est déjà inculpé notamment de "meurtre, d'homicide involontaire, de radicalisation" dans la première affaire, comparaîtra le 11 février, date à laquelle les deux dossiers seront joints, a indiqué le parquet national sur X.

"Des doutes raisonnables pèsent à l'encontre de Mackenzie, considéré comme l'instigateur et le superviseur de la commission des infractions, ayant utilisé des enseignements radicaux (...) pour attirer des victimes vers le foyer isolé de Binzaro", peut-ton lire dans ce communiqué de l'ODPP. Binzaro est un hameau kényan situé à une trentaine de kilomètres de la forêt de Shakahola, où le premier massacre avait eu lieu. [Source Africa Radio]

Burkina Faso: Un projet de centrale de 200 MW dévoilé pour stabiliser le réseau électrique

Dans un contexte de développement des investissements des Émirats arabes unis sur le continent africain - 110 milliards de dollars en Afrique entre 2019 et 2023 - l'entreprise émirienne Mark Cables a annoncé ce lundi s'engager dans un gros projet de centrale électrique au Burkina Faso d'un montant de 180 millions d'euros.

200 MW, ce sera la puissance de cette nouvelle centrale thermique – soit à peu près la moitié de la capacité disponible en 2025 au Burkina Faso. La phase de développement du projet a été bouclée en six mois – un temps record selon l'entreprise qui explique cette performance par la « collaboration étroite avec les autorités ». [Source RFI]

Gabon - Crise à l’Éducation nationale : Le gouvernement relance le dialogue avec les représentants de SOS Éducation

Le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, a convoqué ce lundi 26 janvier 2026, une réunion regroupant l’ensemble des représentants du mouvement « SOS Éducation ». Cette rencontre s’inscrit dans l’initiative de dialogue inclusif initiée par le Président de la République, Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema avec pour objectif de discuter d’une sortie de crise dans le secteur de l’éducation qui reste paralysé depuis bientôt un mois.

En effet, cette rencontre a vu la participation du ministre d’État en charge de l’Éducation, Camélia Ntoutoume Leclercq, du ùinistre de la Fonction Publique, Laurence Ndong, ainsi que du ministre délégué à l’Économie, chargé du Budget, Marc Abeghé. Une diversité des participants qui souligne l’importance accordée à l’éducation nationale dans l’agenda gouvernemental. [Source GabonMediaTime]

Togo - Vers une relation de confiance durable entre l’administration fiscale et les entreprises

Après la rencontre stratégique tenue en décembre dernier à Lomé entre le ministre des Finances et du Budget et les opérateurs économiques, le Comité de concertation État–Secteur privé (CCESP) a poursuivi sa démarche de proximité en organisant lundi un atelier d’échanges à Kara.

Présidant personnellement les travaux, le ministre Essowè Georges Barcola a souligné l’importance de la confiance entre l’administration fiscale et les entreprises. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement de garantir une fiscalité juste, équitable et transparente, condition essentielle pour une mobilisation efficace des ressources publiques. [Source Togonews]

Afrique du Sud : Le président Ramaphosa annonce le déploiement de l’armée contre la violence des gangs

Face à la recrudescence des violences liées aux gangs, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé envisager le déploiement de l’armée dans les zones les plus touchées, tout en précisant que les soldats sont formés pour neutraliser les menaces et non pour mener des enquêtes.

Le week-end dernier, au moins 26 personnes ont été tuées dans les Cape Flats et la province du Cap occidental, où les gangs armés restent un problème majeur, avec plus de 2 100 meurtres recensés dans la région sur neuf mois en 2025. [Source Africa 24]

Mali: Sept ans sans école mais pas sans éducation à Bankass

Des alternatives se mettent en place dans certaines localités du centre du Mali où les écoles ont dû fermer à cause de l'insécurité.

Au Mali, l'insécurité liée aux activités terroristes porte un coup sévère au secteur de l'enseignement. Mais des alternatives se mettent en place face à la fermeture des écoles dans certaines localités du centre du pays. Les élèves privés d'éducation bénéficient ainsi d'appui pour pouvoir poursuivre leur scolarité ailleurs. Or la réalité demeure amère dans d'autres zones où l'insécurité a précipité l'arrêt des cours, brisant par la même occasion le rêve de milliers d'enfants qui aspirent à une vie meilleure. [Source Deutsche Welle]



