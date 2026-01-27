Sénégal: La prochaine édition du Dak'Art aura lieu du 19 novembre au 19 décembre 2026

26 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La 16e édition du Dak'Art, la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, aura lieu du 19 novembre au 19 décembre prochains, a annoncé, lundi, le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme.

"Le gouvernement du Sénégal, sous l'égide du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, organisera la 16e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, du 19 novembre au 19 décembre 2026", a-t-il écrit dans un communiqué.

Cet évènement "reconnu comme l'une des principales manifestations artistiques du monde" se tiendra à la suite des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, qui vont se dérouler du 31 octobre au 13 novembre 2026, dans la capitale sénégalaise, fait remarquer le ministère.

La prochaine édition du Dak'Art va confirmer "la vocation de Dakar comme ville créative et capitale africaine des arts, de la culture et de la jeunesse", ajoute-t-il, assurant avoir pris les dispositions nécessaires pour "le succès de ce rendez-vous d'envergure internationale".

La Biennale de l'art africain contemporain de Dakar contribue pleinement au rayonnement et à la souveraineté culturels du pays, selon la même source.

Le Dak'Art, qui célèbre la richesse de la création africaine, selon le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, se tient généralement pendant les mois de mai et juin.

