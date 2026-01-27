Afrique: L'Éthiopie prend part à Gulfood 2026

Addis-Abeba — L'Éthiopie participe à Gulfood 2026, le plus grand salon annuel mondial dédié aux produits alimentaires et aux boissons, qui se déroule à Dubaï du 26 au 30 janvier 2026.

Lors de l'inauguration officielle, Jemal Beker, ambassadeur d'Ethiopie aux Émirats arabes unis, Zerihun Megersa, consul général de la République fédérale démocratique d'Éthiopie à Dubaï et dans les Émirats du Nord, ainsi que Bekele Ketema, responsable exécutif principal du marketing commercial à l'exportation au ministère du Commerce et de l'Intégration régionale, ont officiellement ouvert le pavillon national éthiopien.

Il a également échangé avec les exposants locaux pour soutenir et encourager leurs initiatives commerciales.

Cette année, plus de 20 entreprises éthiopiennes présentent un portefeuille diversifié et compétitif, comprenant légumineuses, épices, café et autres produits agroalimentaires à valeur ajoutée.

Leur participation met en lumière la préparation accrue de l'Éthiopie aux standards internationaux et son engagement en faveur de la qualité et de l'innovation dans ses exportations.

Avec plus de 8 500 exposants provenant de 195 pays, Gulfood 2026 constitue une plateforme stratégique pour l'Éthiopie afin de développer des partenariats commerciaux, attirer des investissements étrangers et renforcer sa présence sur le marché mondial de l'agroalimentaire.