Ethiopie: La Banque mondiale confirme son engagement en faveur des réformes et du développement du pays

Addis-Abeba — La Banque mondiale a renouvelé son appui au programme de réformes structurelles et aux ambitions de développement de l'Éthiopie, à l'issue d'échanges de haut niveau avec des responsables gouvernementaux éthiopiens, confirmant ainsi sa confiance dans la trajectoire de transformation macroéconomique engagée par le pays.

Dans ce cadre, le ministre des Finances, Ahmed Shide, s'est entretenu avec Wencai Zhang, directeur général et chef de l'administration de la Banque mondiale. Il a présenté les grandes lignes du programme de réformes macroéconomiques en cours, destiné à repositionner l'économie nationale vers un modèle de croissance porté par le secteur privé.

Le ministre a précisé que ces réformes visent notamment à élargir les moteurs de la croissance économique, à accélérer le développement de l'économie numérique et du tourisme, ainsi qu'à renforcer l'intégration régionale à travers la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et l'amélioration des infrastructures de connectivité régionale.

D'après un communiqué publié sur le site du ministère des Finances, Ahmed Shide a salué l'engagement durable de la Banque mondiale dans des secteurs stratégiques, mettant en exergue le rôle central de l'institution dans l'accompagnement des réformes nationales et la réalisation des objectifs de développement à long terme de l'Éthiopie.

Il a souligné que ce partenariat « demeure un levier essentiel pour la mise en oeuvre des priorités nationales, dans une perspective de croissance inclusive, résiliente et durable ».

Les discussions ont également permis d'évaluer l'état d'avancement du partenariat stratégique entre l'Éthiopie et la Banque mondiale, avec un accent particulier sur les opérations d'appui budgétaire en cours et le financement de projets conformes aux priorités de développement du pays.

Pour sa part, Wencai Zhang a salué les progrès « ambitieux et prometteurs » accomplis par le gouvernement éthiopien dans la mise en oeuvre des réformes macroéconomiques, en particulier les avancées significatives enregistrées dans le processus de restructuration de la dette.

Il a réaffirmé l'engagement continu de la Banque mondiale à soutenir le programme de développement de l'Éthiopie à travers une assistance technique et financière soutenue, précisant que cet appui sera mobilisé via divers mécanismes de financement, dont le Guichet « Croissance et opportunités régionales », en complément des allocations régulières accordées au pays.