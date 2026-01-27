Congo-Brazzaville: THECO 2026 - La première édition s'est clôturée sur une note positive

La première édition du Théâtre en Ecodi (THECO) a connu son grand final dans la salle de conférencence de la préfecture de Brazzaville. Organisé sur deux dimanches par le Groupe Ruchama en collaboration avec la Ligue pour la Lecture de la Bible, cet événement a été un espace d'expression artistique pour les enfants des écoles du dimanche de l'Église Évangélique du Congo.

À travers sept spectacles et huit représentations, plusieurs jeunes acteurs issus des troupes de Kinsoundi, Poto-Poto, Bacongo et Météo ont ému un public venu en masse.

Pour les organisateurs, notamment Chris Pharès Dalvinia Moutoula Mayanda, cette initiative a parfaitement rempli sa mission « l'objectif principal était de permettre aux enfants de s'exprimer en dehors des lieux de culte habituels et d'évangéliser certaines personnes qui ont du mal à fréquenter les églises mais qui peuvent se métamorphoser à l'aide des prédications animées, qui pour nous est le théâtre », a t-il indiqué.

La clôture a mis en lumière des thématiques sociales fortes, allant de la solidarité communautaire à la dénonciation des maltraitances familiales, en passant par les dangers de l'addiction au téléphone chez les jeunes et les conséquences des mauvais choix de vie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette expérience a été une révélation pour de nombreux parents et encadreurs. Rodrigue Mahoungou, directeur de l'école de dimanche de Bacongo, s'est réjoui de voir éclore des talents cachés, soulignant que de telles activités sont essentielles pour préparer les enfants aux défis de la société actuelle.

L'émotion a atteint son comble lorsque des petits comédiens de seulement 7 ans ont occupé la scène avec brio. « Nous avons vu des gens tristes et d'autres en larmes à cause des spectacles émouvants livrés par les troupes », a rapporté Davy Dimitri Mackita, l'un des responsables de Ruchama.

Après une exhortation finale et une remise de cadeaux par le pasteur Evariste Kouikani, le rideau est tombé sur cette édition fondatrice. Si le prochain grand rendez-vous du THECO est pris pour 2027, le groupe Ruchama donne déjà rendez-vous aux enfants durant les grandes vacances pour la 4e édition du concours biblique « Je connais ma bible ».