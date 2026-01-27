Afrique: Coopération - Le Maroc et le Sénégal scellent un nouveau palier stratégique

La capitale marocaine, Rabat, a accueilli lundi 26 janvier la 15e session de la Grande commission mixte de coopération maroco-sénégalaise, marquée par la signature de nombreux accords destinés à renforcer et diversifier le partenariat entre les deux pays. Les travaux ont été coprésidés par le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, et le Premier ministre Ousmane Sonko.

Cette session a permis d'acter un resserrement significatif de la coopération bilatérale, à travers plusieurs accords de partenariat, mémorandums d'entente et protocoles couvrant des secteurs stratégiques tels que la diplomatie, la jeunesse, les transports, les infrastructures, l'économie numérique, l'enseignement supérieur, l'agriculture, l'industrie, la formation professionnelle et les ports.

Les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Nasser Bourita et Cheikh Niang, ont signé le communiqué conjoint sanctionnant les travaux de la commission, ainsi que plusieurs instruments juridiques, dont un mémorandum sur les consultations consulaires, un accord sur la coopération numérique, des conventions dans les domaines des infrastructures, de la sécurité routière et de la formation professionnelle, ainsi qu'un accord-cadre relatif aux bourses d'études et au partage d'expertises.

Dans le secteur de l'enseignement supérieur, un programme d'application pour la période 2026-2028 a été signé entre les deux ministres en charge du département. L'industrie et le commerce ont également fait l'objet d'accords portant sur le développement des PME, les infrastructures industrielles et la normalisation. En agriculture, les deux parties ont conclu des accords relatifs à la production agricole, aux filières animales, à la santé animale et à la sécurité sanitaire des aliments, ainsi qu'au contrôle des produits de la pêche et de l'aquaculture.

La coopération portuaire a été renforcée par la signature d'un accord de partenariat entre l'Agence nationale des ports du Maroc et le Port autonome de Dakar. Le procès-verbal final des travaux a été paraphé par Aziz Akhannouch et Ousmane Sonko, consacrant la volonté politique commune de hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur.

Dans leurs allocutions, les deux chefs de gouvernement ont rappelé la profondeur historique, humaine et spirituelle des relations entre le Maroc et le Sénégal. Aziz Akhannouch a souligné la convergence de vues sur les enjeux régionaux, économiques et sécuritaires, tout en réaffirmant l'importance des projets structurants portés par le Royaume en direction du Sahel et de l'Afrique atlantique.

Pour sa part, Ousmane Sonko a réaffirmé l'engagement du Sénégal à renforcer et élargir la coopération avec le Maroc, dans l'intérêt mutuel des deux peuples. Il a insisté sur la nécessité de traduire cette dynamique en une feuille de route claire et opérationnelle, tout en relativisant les tensions observées lors de la finale de la CAN-2025, qu'il a qualifiées d'« excès émotionnels liés à la ferveur sportive ».