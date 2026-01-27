Afrique: Les Émirats arabes unis promettent d'aider à faire de l'eau un 'catalyseur' de développement durable

Diamniadio — Abdullah Balalaa, le ministre chargé de l'Énergie et de la Durabilité aux Émirats arabes unis, a assuré la Conférence des Nations unies sur l'eau, lundi, à Diamniadio (ouest), de l'engagement de son pays à contribuer à l"'impulsion de l'eau comme catalyseur de développement durable".

"Les Émirats arabes unis s'engagent à contribuer à l'impulsion de cette reconnaissance renouvelée de l'eau comme un catalyseur de développement durable, de croissance économique, de paix et de sécurité", a-t-il promis.

M. Balalaa participait à une réunion préparatoire de la rencontre de la Conférence des Nations unies sur l'eau prévue du 2 au 4 décembre 2026 à Abou Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis.

Cette réunion de deux jours se tient au Centre international de conférences Abdou-Diouf de Diamniadio, près de Dakar.

"Bien que situés dans l'une des régions les plus pauvres en eau du monde, les Émirats arabes unis assurent un accès universel de leurs citoyens à l'eau potable et à l'assainissement. Et cela ne s'est pas produit par hasard", a soutenu le ministre émirati.

Selon lui, ce pays du Moyen-Orient y est parvenu grâce à des choix politiques "délibérés", des investissements "soutenus" et des solutions "innovantes" de gestion de l'eau.

L'eau a toujours été une priorité pour les dirigeants émiratis, a-t-il dit, ajoutant qu'ils ne se contentent pas de "gérer" les ressources d'eau situées à l'intérieur du pays.

Les dirigeants des Émirats arabes unis ont toujours compris que l'eau est non seulement une ressource, mais aussi "une source de vie, de dignité et d'espoir", selon Abdullah Balalaa.

Plusieurs initiatives publiques ont été prises par le pays en matière de politique hydraulique, a-t-il rappelé, citant l'exemple d'une "accélération" des innovations technologiques visant à éviter une pénurie mondiale d'eau. Cette initiative a été lancée en 2024 par le président des Émirats arabes unis, selon M. Balalaa.

"Je vous assure que ces efforts ne feront que croître"

"Il y a à peine trois semaines, le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement a lancé la Plateforme mondiale de l'eau d'Abou Dhabi, une initiative stratégique visant à mobiliser 2 milliards de dollars [américains] auprès d'institutions de financement locales et internationales entre 2026 et 2030", a-t-il signalé.

Selon lui, le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement, une agence d'aide étrangère créée par les Émirats arabes unis, s'est engagé à investir 1 milliard de dollars américains dans des projets hydrauliques pour 10 millions de personnes vivant dans des pays en développement.

Le prix Zayed de la durabilité a permis d'économiser environ 160 milliards de litres d'eau, a indiqué le ministre.

"Je vous assure que ces efforts ne feront que croître. La [rencontre de la] Conférence des Nations unies sur l'eau en 2026 est un pilier de nos efforts visant à faire avancer l'action mondiale en faveur de l'eau", a assuré Abdullah Balalaa.

À Diamniadio, Alvaro Lario, le président d'ONU-Eau et du Fonds international de développement agricole, a remis au président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, un rapport d'évaluation des politiques menées dans le monde en matière d'assainissement et d'eau potable.

"Dans le cadre de l'initiative de réforme actuelle de l'ONU, l'eau demeure une priorité politique. C'est grâce au leadership et à l'ambition de nombreux États membres ici présents", a dit M. Lario.

S'appuyant sur des données collectées dans 105 pays, avec l'aide de 21 partenaires au développement, le rapport remis au dirigeant sénégalais fournit des données relatives aux politiques hydrauliques nationales. "Il nous montre [les endroits où] nous avons déjà fait du bon travail [et ceux où] davantage d'efforts sont nécessaires. Il met également en lumière les bonnes pratiques [de certains pays], que d'autres peuvent reproduire et [...] amplifier", a expliqué le président d'ONU-Eau.

"Les conclusions du rapport sont claires. Les progrès faits en vue de l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 6 [relatif à l'eau potable et à l'assainissement] dépendent de systèmes nationaux solides et résilients, capables de fournir des services d'eau et d'assainissement durables et équitables pour tous", a dit Alvaro Lario.