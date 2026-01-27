Guinée: Voici la nouvelle structure du prochain gouvernement

Une semaine après sa prestation de serment en tant que président élu de la république de Guinée, Général Mamadi Doumbouya a rendu publique dans la soirée de ce lundi 26 janvier 2026, la nouvelle structure du prochain gouvernement.

STRUCTURE DU GOUVERNEMENT

Ministères (27)

1. Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

2. Ministère de la Défense nationale

3. Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

4. Ministère de la Sécurité et de la Protection civile

5. Ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Guinéens établis à l'Étranger

6. Ministère de l'Économie, des Finances et du Budget

7. Ministère du Plan, de la Coopération internationale et du Développement

8. Ministère de la Modernisation de l'Administration et de la Fonction publique

9. Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale

10. Ministère des Mines et de la Géologie

11. Ministère de l'Agriculture

12. Ministère de l'Élevage

13. Ministère de la Pêche et de l'Économie maritime

14. Ministère de l'Industrie et du Commerce

15. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

16. Ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle

17. Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat

18. Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique

19. Ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités

20. Ministère de la Jeunesse et des Sports

21. Ministère des Infrastructures

22. Ministère des Transports

23. Ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation

24. Ministère de l'Environnement et du Développement durable

25. Ministère de l'Énergie

26. Ministère de l'Assainissement, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures

27. Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire

Secrétariats généraux (2)

28. Secrétariat Général du Gouvernement

29. Secrétariat Général des Affaires religieuses