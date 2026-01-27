Kenya: Le pasteur autoproclamé de la secte de Shakahola inculpé pour 52 décès supplémentaires

Nouveau rebondissement dans l'affaire de la secte de Shakahola. Paul Mackenzie va être poursuivi pour 52 morts supplémentaires. Le pasteur autoproclamé est en détention provisoire depuis 2023, dans le cadre de l'enquête sur la mort d'environ 450 adeptes de sa secte qu'il incitait à jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus dans la forêt de Shakahola, dans l'est du Kenya. En 2025, 34 cadavres et 102 morceaux de corps ont été découverts dans le hameau de Binzaro à une trentaine de kilomètres de Shakahola. Ils correspondent à 52 décès selon l'enquête. Les détectives pointent du doigt une continuation de Shakahola même si le gourou était en détention.

Parmi les suspects dans l'affaire de Binzaro figureraient d'anciens membres de la secte de Shakahola. Dans son communiqué, le parquet affirme que « des doutes raisonnables pèsent sur Paul Mackenzie, soupçonné d'avoir conçu et supervisé la commission des infractions, en utilisant des enseignements radicalisés [...] pour attirer les victimes vers Binzaro ». Les enquêteurs ont notamment récupéré des notes manuscrites dans les cellules qu'il occupait, qui détailleraient des transactions effectuées via des téléphones portables.

Selon la presse kényane, quatre fidèles auraient poursuivi les activités de la secte pour attirer de nouvelles victimes à Binzaro. Sous la supervision de Paul Mackenzie qui aurait continué ses prêches par téléphone depuis son lieu de détention.

Le parquet kényan souhaite désormais joindre les deux affaires. Paul Mackenzie est déjà inculpé pour, entre autres, « meurtre, homicide involontaire et radicalisation » dans le dossier de la secte de Shakahola. Dans cette nouvelle affaire, lui et ses co-accusés font face, selon le parquet, à plusieurs chefs d'accusation, notamment participation à des activités criminelles organisées, radicalisation, facilitation d'actes terroristes et meurtre.

Paul Mackenzie doit comparaître le 11 février pour l'audience de plaidoyer liée à cette dernière affaire.