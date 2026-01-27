Egypte: Une mission archéologique égypto-chinoise a découvert un «lac sacré» à Louxor

Un « lac sacré » découvert dans le complexe du temple de Karnak à Louxor en Égypte. C'est un évènement dans le monde de l'égyptologie, la trouvaille, antérieure, a été officialisée ce week-end lors d'une conférence de presse sur le site donnée par l'équipe sino-égyptienne à son origine. Elle ouvre selon les chercheurs de nouvelles perspectives quant à la compréhension des pratiques religieuses en Égypte ancienne.

Aux pieds des archéologues une fosse en pierre d'une cinquantaine de m². Le « lac sacré » c'est le bassin intérieur qui caractérise le temple égyptien. Il représente l'océan primordial. Son eau, « l'eau des origines », servait à la purification rituelle, explique Vincent Rondot, égyptologue et directeur honoraire du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre :

« Le lac sacré est un outil théologique indispensable au fonctionnement autonome d'un temple. Un deuxième a été découvert, mais actuellement à l'état d'investigation pour le moment. »

Le lac est en partie constitué de blocs réemployés, c'est-à-dire provenant de bâtiments plus anciens encore, dont on ignorait peut-être l'existence.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un potentiel archéologique considérable encore à dévoiler

Sa découverte est le fruit d'une collaboration débutée en 2018 entre le gouvernement égyptien et l'académie chinoise des sciences sociales. « Les Chinois avec leur propre expérience et leur propre façon de faire vont apporter des regards nouveaux et des techniques éventuellement nouvelles ou peu utilisées sur le territoire égyptien. Et ce sera à n'en pas douter porteur de résultats », estime Vincent Rondot.

Dans une chapelle dédiée à Osiris, trois sanctuaires, des ossements d'animaux et plusieurs statuettes ont été également été retrouvés. Signe que le potentiel archéologique de la zone reste considérable.