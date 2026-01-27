Sénégal: Ziara annuel Madina Souané - Mouhamed Kandimouri encourage les fidèles musulmans à se réapproprier les valeurs de l'Islam

Madina Souané a vécu la ferveur religieuse ce samedi 24 janvier. Au milieu des fidèles qui ont massivement honoré leur présence, le Khalif de cette localité a revisité les enseignements du coran. Il a aussi sollicité la poursuite de la réalisation des infrastructures vitales pour l'économie de toute la région de Sédhiou.

La cité religieuse de Madina Souané a abrité ce weekend, un Ziara commémorant le décès de son fondateur, Cheikh Mouhamed Salim Souané. Cet événement s'inscrit sous le signe de « bâtir l'avenir avec la foi, la responsabilité et la solidarité ». Ainsi devant plusieurs autorités de la région, l'actuel Khalif, Mouhamed Kandimouri Souané a rappelé à ses disciples que la foi est le premier rempart pour la paix civique, morale et contre la division.

Dans un monde marqué par les dérives notées sur les réseaux sociaux, le religieux a invité, les fidèles musulmans à réapproprier des valeurs de l'islam. « La foi authentique, dit-il, enseigne le respect de l'autre, la maîtrise de la langue, la miséricorde et le pardon.

Chaque individu est un responsable devant la société. Dans un climat de tension et de division, la solidarité est une nécessité ». Le notable premier notable de Madina Souané a insisté dans son discours sur l'importance de respecter la dignité humaine. D'ailleurs, c'est dans ce sens qu'il souhaite que les travaux de la boucle du Boudier soient repris.

« Ce tronçon est un axe économique majeur. Il constitue une préoccupation pour les populations. Elle doit être faite pour le bonheur de tous », a-t-il affirmé. A cela s'ajoute la réalisation du barrage anti sel de Sibicouroto, le pont de Madina Souané et Bantagnima, l'accélération des programmes d'électrification, d'adduction d'eau potable dans toute la région de Sédhiou et l'érection du poste de Madina Souané en poste de santé.

Dans son intervention, le gouverneur de la région Diadia Dia, a promis de porter ce message vers le Président de la République. Il a évoqué les initiatives en cours du gouvernement : le lancement des travaux de la route de Tanaff Farim, un tronçon important dans le développement économique de la région.

Diadia Dia a aussi souligné qu'un hôpital militaire a été installé pendant un mois pour soulager gratuitement les populations. En plus de la visité effectuée dans le village des déplacés de Singhére Diola.

Pour Diadia Dia, tous ces actes traduisent la volonté du Président de la République d'apporter une réponse à toutes les préoccupations des concitoyens sénégalais. Plusieurs personnes venues des régions intérieures du pays comme de la sous-région ont pris part à ce Ziara qui constitue un agenda religieux dans la région de Sédhiou.