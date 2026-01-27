Congo-Kinshasa: LINAFOOT - L'AS Dauphin Noir se rapproche du top 5 dans le groupe B

L'AS Dauphin Noir de Goma a enregistré une victoire capitale dimanche 25 janvier à Kindu, en s'imposant 2-0 face au FC New Jak lors de la phase classique de la Ligue 1 Illicocash dans le groupe B. Cette performance permet aux Tricolores de Goma de réaliser une petite progression au classement.

Sur le terrain, l'attaquant vedette Candidat Mapendo s'est une nouvelle fois illustré. Auteur d'un doublé précoce (8e et 28e minutes), il a offert la victoire à son équipe et confirmé son statut d'homme en forme. Cette réussite porte son total personnel à un niveau respectable dans une attaque souvent en quête de solutions.

Grâce à ces trois points, l'AS Dauphin Noir grimpe de la 7e à la 6e place du classement provisoire, avec désormais 22 points récoltés en 17 matches (6 victoires, 4 nuls, 7 défaites). Le club profite des contre-performances de ses concurrents directs et se rapproche à un point du top 5.

Groupe A : week-end marqué par des nuls

Le même week-end, plusieurs matchs sans vainqueur ont été enregistrés dans le groupe A. Dimanche à Likasi, le CS Manika et le FC Tanganyika se sont séparés sur un score vierge (0-0).

La veille, Sa majesté Sanga Balende et Saint-Luc avaient également partagé les points (0-0). Ces résultats n'ont pas bouleversé le classement : le FC Tanganyika conserve sa 5e place avec 26 points, tandis que Sanga Balende (8e) et Saint-Luc (9e) comptent chacun 22 points. Le CS Manika, 10e avec 21 points, reste en difficulté.

Groupe B : statu quo en tête

Dans le groupe B, l'ordre établi a été globalement respecté dans le classement provisoire. Les Aigles du Congo ont consolidé leur première place (38 points) en battant l'AC Rangers (1-0). Derrière eux, l'AS Vita Club garde sa deuxième position (31 points) après un nul (1-1) contre le FC Renaissance.

Plus bas, Bukavu Dawa s'est imposé 1-0 face à Céleste FC, mais reste avant-dernier avec 9 points. Le FC Renaissance demeure 11e (16 points), tandis que Céleste FC conserve sa 4e place (23 points). Avec sa récente victoire face au FC New Jak, l'AS Dauphin Noir prend la 6e place (22 points) et l'AC Rangers la 7e position (20 points).