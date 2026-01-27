Afrique: Coupe de la CAF - Maniema Union s'incline devant le Wydad (1-0) mais conserve la 2e place du groupe B

L'AS Maniema Union a concédé sa première défaite en phase de groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF, dimanche 25 janvier, face au Wydad Casablanca au Maroc (WAC). Ce revers lors de la troisième journée du groupe B n'entame pas la bonne dynamique du club congolais, qui conserve sa deuxième place avec 6 points.

Solides et organisés, les joueurs de Kindu ont efficacement neutralisé les attaques du WAC durant la première période. Au retour des vestiaires, le Wydad a intensifié la pression. Le portier congolais et sa défense se sont illustrés par des arrêts décisifs, des interceptions et des tacles héroïques. Mais la résistance a fini par céder à la 81e minute, sur un ballon repoussé qui a trouvé l'arrière droit marocain Mohamed Mioufid, auteur du seul but de la rencontre.

Maniema Union reste en course

Malgré cette défaite, Maniema Union confirme son statut d'outsider sérieux dans le groupe B. Le club reste maître de son destin dans la course à la qualification, devançant toujours Azam FC (3 points), vainqueur le même jour de Nairobi United (2-1).

La revanche s'annonce déjà cruciale lors du match retour entre les deux équipes, prévu le 1er février prochain au stade TP Mazembe de Lubumbashi. Cette rencontre comptera pour la quatrième journée de la phase de groupes et pourrait s'avérer déterminante pour la suite de la compétition.