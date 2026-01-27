Afrique: Modou Diaw devient le troisième agent international FIBA du Sénégal

26 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le Sénégal compte désormais trois agents internationaux FIBA actifs, avec la réussite du Professeur Modou Diaw à l'examen organisé le 19 janvier 2026 à Manille. Sur 22 candidats issus des cinq continents, seuls trois Africains ont été admis, dont le Sénégalais.

Cette réussite marque une avancée importante pour le basketball sénégalais, qui ne comptait jusque-là que deux agents internationaux depuis la création de la FIBA en 1932. Le Sénégal devient ainsi le pays africain disposant du plus grand nombre d'agents FIBA actifs.

Ancien joueur, arbitre et formateur, Modou Diaw est également le fondateur du Guédiawaye Sports Center et actuel président de l'Association des Agents Sportifs du Sénégal (2A2S). Son accession au statut d'agent FIBA vise à renforcer l'accompagnement des joueurs sénégalais, sécuriser les transferts internationaux et développer les opportunités pour le basketball local.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans une déclaration, il a exprimé sa satisfaction, tout en mettant en avant ses aspirations. « Mon objectif premier est d'accompagner tous les collègues sénégalais désireux de devenir agents internationaux FIBA, afin d'augmenter le nombre d'agents FIBA au Sénégal. C'est ainsi que nous pourrons multiplier les opportunités pour nos jeunes sportifs, partout dans le monde. Je n'ai aucune ambition de servir d'autres continents si mon beau pays, le Sénégal, m'ouvre ses portes pour accompagner l'État dans sa politique sportive, soutenir les fédérations et aider nos jeunes à aller plus loin dans la réalisation de leurs rêves, sans rien attendre en retour, avec sérieux, patriotisme et respect des règlements nationaux et internationaux. Servir notre Fédération, faciliter les transferts dans la transparence et trouver des opportunités pour notre championnat local restent au coeur de mon engagement », confie Modou Diaw.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.