Congo-Kinshasa: Dialogue national - Une large majorité de Congolais en faveur d'un processus inclusif (sondage)

L'Asbl Projets de Société a mené, entre septembre et novembre 2025, un vaste sondage citoyen auprès de plus de 10. 000 Congolais issus de diverses villes et catégories sociales. Objectif : mesurer la perception de la population sur la nécessité d'un dialogue national pour la paix en RDC.

Les résultats sont sans appel : 74,7 % des personnes interrogées jugent urgent et indispensable d'organiser un dialogue national inclusif. Pour la majorité, cette démarche apparaît comme la voie la plus crédible pour répondre à l'insécurité, restaurer la cohésion nationale et améliorer les conditions socio-économiques.

Christian Chrihigiri et Mariette Neema, initiateurs du sondage, ont échangé avec Jody Daniel Nkashama pour analyser les attentes exprimées par les citoyens et l'espoir placé dans un processus réellement participatif.