Afrique: AS Otohô, Singida Blacks stars - L'acte 2 aux allures d'une revanche

Lors de la 3e journée de la Coupe africaine de la confédération, l'Association sportive Otohô s'est inclinée chez les Tanzaniens des Singida Black Stars. Et recule à la 4e et dernière place de son groupe éliminatoire.

Seul représentant congolais sur la scène continentale, l'AS Otohô a été battue dimanche 25 janvier en terre tanzanienne par Singida Blacks stars 0-1. La formation congolaise est désormais reléguée de la deuxième à la quatrième place avec trois points, devancée d'une unité par son adversaire et les Sud-africains de Stellenbosch, dans le groupe C.

Ses chances de qualification n'étant certes pas remises en cause après cette deuxième défaite mais met déjà les Congolais sous pression. L'As Otoho devra à tout prix l'emporter dimanche 1er février au stade Alphonse Massamba Débat.

C'est la meilleure option pour reconquérir l'une des places qualificatives et préparer le déplacement d'Alger lors de la 5e journée pour y affronter CR Belouizdad, l'actuel leader avec six points en ayant son destin en main.

Le dernier match de l'AS Otohô à l'extérieur ne sera pas une partie du plaisir. Loin s'en faut. Battus lourdement à Brazzaville, les Algériens auront à coeur l'envie de prendre leur revanche.

A domicile, ils sont sur une série de deux victoires en deux réceptions. A l'opposé, l'AS Otohô est à deux défaites en autant de déplacement. Cette thèse rappelle à tel point qu'il est important de gagner les matches à domicile. La réception de Singida Blacks stars est capitale.

Les résultats de la troisième journée

Groupe A

USM d'Alger- Djoliba 2-0

FC San Pedro- OCS Safi 1- 2

Classement : 1- USM d'Alger (9 points), 2- OCS Safi (6 points), 3- San Pedro (3 points), 4- Djoliba (0 point).

Groupe B :

Wydad Casablanca- Maniema Union 1-0

Nairobi United-Azam FC 1- 2

Classement : 1- WAC (9 points), 2- Maniema Union (6 points), 3- Azam FC (3 points), 4- Nairobi United (0 point).

Groupe C :

CR Belouizdad - Stellenbosch 2-0

Singuida Blacks stars- AS Otohô 1-0

Classement : 1- CR Belouizdad (6points), 2- Stellenbosch (4points), 3- Singuida Blacks stars (4 points), 4- AS Otohô (3 points).

Groupe D

Zamalek-Al Masry 0-0

Zesco United- Kaizer Chiefs 0-1

Classement : 1- Al Masry (7 points), 2- Zamalek (5 points) 3- Kaizer Chiefs (4 points), 4- Zesco United (0 point).