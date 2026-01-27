Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le Club 2002 PUR redynamise ses instances de base à Pointe-Noire

La campagne de redynamisation des instances de base de la fédération du Parti pour l'unité et la république (Club 2002 PUR) a été lancée le 23 janvier dans la capitale économique par Louis Gabriel Missatou, président départemental du parti.

Dégageant l'intérêt de cette initiative, Louis Gabriel Missatou a signifié que l'activité se tient à un moment particulier de la vie du Congo, à l'orée de deux évènements importants : l'élection présidentielle du 15 mars prochain et la célébration du 24ème anniversaire de la création du parti.

« A cet effet, le président fondateur de notre parti, Wilfrid Guy César N'Guesso, nous instruit de nous mettre en ordre de bataille pour que notre fédération constitue le fer de lance, l'armada électorale décisive pour la victoire du candidat du Club 2002 PUR, candidat de la majorité présidentielle, candidat du peuple, le très grand camarade, le guide éclairé, son excellence Denis Sassou N'Guesso, » a-t-il déclaré.