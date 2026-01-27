Afrique de l'Ouest: Alliance des Etats du Sahel - Vers un renforcement du rôle stratégique des médias

Le ministre de Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier de renforcement du rôle stratégique des médias de la Confédération de l'Alliance des Etas du Sahel (AES), qui se tient du 26 au 30 janvier 2026, à Ouagadougou.

Les pays membres de la confédération de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) veulent s'affirmer en portant efficacement la voix et la vision de la Confédération, à l'échelle sous régionale, régionale et internationale. Ils veulent en outre défendre leur souveraineté face aux enjeux géopolitiques actuels. Et ce, dans un contexte géopolitique marqué par une recomposition des alliances et une influence croissante des médias dans la perception des réalités nationales et internationales.

C'est pourquoi, il est organisé à Ouagadougou, un atelier des experts des trois pays afin de renforcer le rôle stratégique des médias de la confédération des Etats du Sahel, du 26 au 30 janvier 2026.Pour le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et Culture du Burkina Faso, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, cet atelier revêt une importance particulière car il constitue un cadre de réflexion, d'harmonisation des approches et de

partage d'expériences entre les trois pays.

Les experts vont se pencher sur les voies et moyens pour renforcer les médias qui doivent non seulement jouer pleinement leur rôle dans le contexte géopolitique actuel, mais aussi, contribuer efficacement à la promotion des valeurs, de la vision stratégique, des politiques publiques et de la coopération entre les Etats membres de l'AES.

Le ministre Ouédraogo a estimé que le renforcement du rôle stratégique des médias de l'AES passe aussi par la formation des acteurs, la modernisation des outils de communication et la production de contenus endogènes, la promotion d'un narratif sahélien authentique porté par les valeurs, les réalités et les aspirations communes aux Etats.

« Dans la même vision, les trois chefs d'Etat ont instruit la création et l'opérationnalisation d'outils de communication efficaces à savoir la radio « Daandé Liptako » et la Télévision AES (TV-AES) respectivement lancées le 17 et le 23 décembre 2025 à Ouagadougou et Bamako », a confié le ministre chargé de la Communication. Il a par ailleurs annoncé qu'un troisième outil stratégique sera créé dans les mois à venir au Niger pour compléter le dispositif et former ainsi, le Groupe média de la Confédération AES.