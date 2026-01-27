Congo-Brazzaville: Sénat - L'Observatoire 242 présente les conclusions de son enquête sur les défis et réalisations du quinquennat

Le coordonnateur de l'Observatoire 242, Prince Michrist Kaba-Mboko, a présenté le 23 janvier à Brazzaville, au président du Sénat, Pierre Ngolo, les conclusions d'une enquête qu'il a produite autour du quinquennat 2021-2026 du président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

L'enquête menée par l'Observatoire 242 a porté sur un échantillon de 5 200 Congolais, en prenant en compte leurs aspirations, leur ressenti, leurs peines mais aussi leur satisfaction quant à la mise en œuvre des politiques publiques pendant le quinquennat 2021-2026.

« Quoi de plus normal que de venir ici au Sénat, chambre haute du Parlement, mais surtout temple de la démocratie, pour présenter ces conclusions à l'effet, dans un premier temps, de montrer que bien que tout n'a pas été rose pendant le quinquennat 2021-2026, de nombreuses choses ont été faites mais aussi pour esquisser un certain nombre de pistes capables de montrer la voie aux autorités de la République en ce qui concernera l'offre 2026-2031, nous l'espérons », a expliqué Prince Michrist Kaba-Mboko.

Selon lui, l'élaboration de cette réflexion prouve à suffisance que la jeunesse congolaise ne reste pas en marge mais réfléchit à faire en sorte que le pays aille de l'avant. Pour la réalisation de cette enquête scientifique qui a duré environ un an, les initiateurs ont utilisé la méthode statistique hypothético-déductive dans les neuf arrondissements de Brazzaville y compris le district de l'île Mbamou et la commune de Kintelé.

« Il faut relever qu'en dehors de toutes les préoccupations en lien avec l'énergie, l'eau, l'électricité, l'éducation, la santé, ce sont tous les problèmes de la société qui ont été évalués non pas par nous mais par les citoyens. Donc, c'est là le ressenti du citoyen congolais lambda totalement indépendant et qui a dit ce qu'il pense de ce qui aura été le quinquennat 2021-2026 avec ses défis, c'est vrai, mais aussi et surtout avec ses réussites », a insisté le coordonnateur de l'Observatoire 242.

C'est ainsi qu'il a souligné l'importance pour le Sénat de s'approprier ce document pour légiférer en toute conscience estimant qu'il s'agit d'un apport non négligeable de la jeunesse à l'évaluation mais surtout à la mise en œuvre et à l'élaboration des politiques publiques.

« La jeunesse, à travers justement cet outil important, a pu s'apercevoir que partout ailleurs où les institutions ont été bousculées, rien de bon n'a été un produit. Il suffit de regarder autour de notre pays pour s'en apercevoir. C'est pour cela que cette offre va à l'endroit de nos décideurs, de nos dirigeants qui, nous l'espérons, auront encore la lourde responsabilité de diriger le pays pendant le prochain quinquennat », a conclu Prince Michrist Kaba-Mboko.