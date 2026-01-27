Congo-Brazzaville: Employabilité des jeunes - Le référentiel du baccalauréat professionnel en maintenance automobile désormais disponible

La cérémonie officielle de remise du référentiel du baccalauréat professionnel en maintenance automobile a eu lieu le 23 janvier au Cefa Automobile à Pointe-Noire en présence de Kanté Mamadou, directeur de cabinet du ministre de l'enseignement technique et professionnel et de plusieurs invités.

Créé en 2007 par la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers (CCIAM) de Pointe-Noire, le Cefa automobile a pour objectif de préparer les apprentis à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en maintenance automobile, au brevet de technicien supérieur professionnel (BTS) et depuis cette année au baccalauréat professionnel.

Fruit de la coopération décentralisée avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis en France, le cefa automobile s'est vu contraint d'ouvrir ses formations au baccalauréat professionnel pour s'adapter à l'augmentation du parc automobile dans le pays depuis la mise en service de la Route nationale n°1 et des difficultés récurrentes du Chemin de fer Congo océan (Cfco).

En lien avec cet organisme, appuyé par l'Agence française de développement (AFD) et le ministère de l'Enseignement technique et professionnel, un dossier destiné à mettre le centre en capacité de délivrer le baccalauréat a été monté. Le modèle de référentiel proposé a cependant dû être modifié pour s'harmoniser avec l'approche de compétences adoptées dans notre pays.

Un projet ambitieux dans lequel les équipes du ministère, les entreprises du secteur de l'automobile sans oublier le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage (Fonea) pour la mise à niveau du bâtiment dans l'optique du nouveau cap ont été d'un grand apport.

Saluant l'intérêt des partenaires techniques et institutionnels pour un secteur aussi stratégique que la maintenance automobile, Emile Kevin Koto, directeur départemental de l'enseignement professionnel de Pointe-Noire a déclaré que : « cette cérémonie marque une étape décisive vers le renforcement de notre système de formation professionnelle et qu'elle ouvre de nouvelles perspectives pour la jeunesse congolaise ».

Sylvestre Didier Mavouenzela, président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, a ensuite présenté le référentiel en souhaitant qu'il forme un « dispositif cohérent qui permettra d'améliorer la qualité de la formation dispensée en maintenance automobile et de renforcer l'employabilité des apprentis ».

« Avec ce référentiel, nous allons placer sur la rampe de lancement de ce baccalauréat professionnel la première promotion composée de 14 apprentis, tous des garçons alors que l'on aurait souhaité une égalité de genre, a-t-il ajouté, précisant que les enseignants ont reçu une formation complémentaire. « Le CCIAM assumera son obligation de fidélité aux prescriptions du ministère et poursuivra les investissements nécessaires à un développement optimal de ce parcours de formation, » a-t-il assuré.

Kanté Mamadou, directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, a salué pour sa part la démarche qui s'inscrit dans la vision gouvernementale visant la modernisation de l'enseignement technique et professionnel, la valorisation des métiers et l'employabilité des jeunes congolais.

« A travers cette initiative, a-t-il reconnu, la CCIAM démontre son engagement en faveur du développement des compétences nationales en veillant à l'adéquation entre la formation professionnelle et les exigences réelles du marché de l'emploi notamment dans un secteur aussi stratégique de la maintenance automobile (...) Soyez assurés et rassurés que ce référentiel fera l'objet d'une attention particulière et sera intégré dans le dispositif de formation conformément aux orientations de Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, ministre de l'Enseignement technique et professionnel et ce, dans le respect des normes pédagogiques et des besoins du tissu économique national » a-t-il conclu.