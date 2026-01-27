Burkina Faso: Musée national - Le maillot de champion du monde de Hugues Fabrice Zango entre dans l'histoire

Le triple sauteur de légende, le Dr Hugues Fabrice Zango, a officiellement fait don de son maillot de compétition aux collections nationales, ce lundi 26 janvier 2026, au musée national du Burkina Faso. Cet acte marque le lancement d'une vitrine dédiée aux champions sportifs, en présence du ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Le temple de la culture burkinabè compte désormais une relique sportive de premier plan. En effet, ce lundi 26 janvier 2026, le maillot porté par Hugues Fabrice Zango lors de ses sacres mondiaux et africains a rejoint les vitrines du musée national. Un geste qui, au-delà du simple don de vêtement, symbolise l'entrée du patrimoine sportif dans la mémoire collective du pays des Hommes intègres. Cette initiative novatrice vise à créer un pont

durable entre la culture et le sport, deux piliers essentiels de l'identité et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Pour le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, cet acte est « hautement symbolique ».

Le chef du département de la Culture a souligné que ce maillot devient un témoin matériel de l'histoire du sport burkinabè, désormais érigé au rang de patrimoine pour être conservé et transmis aux générations futures. En accueillant cette pièce majeure, a-t-il dit, le musée

national affirme son rôle fondamental dans la sauvegarde de toutes les expressions de notre culture, y compris les exploits athlétiques qui forgent le récit national. « Hugues Fabrice Zango incarne l'excellence, la persévérance et le dépassement de soi », a déclaré le ministre, ajoutant que ce don marque la « dynamique révolutionnaire » du pays qui reconnaît ses fils faisant rayonner l'emblème national sur la scène internationale.

Le ministre a profité de l'occasion pour lancer un appel pressant à tous les champions burkinabè afin qu'ils rejoignent cette nouvelle vitrine des champions désormais ouverte au musée, afin « de documenter pour l'éternité » la richesse de leurs parcours mondiaux. Visiblement ému, le Dr Hugues Fabrice Zango a expliqué la valeur sentimentale de cette pièce d'équipement.

« C'est le maillot que j'ai porté pour obtenir des médailles mondiales et africaines depuis 2024. C'est aussi celui de ma toute dernière compétition, après laquelle j'ai annoncé ma retraite », a confié l'athlète. Pour le recordman d'Afrique, ce geste gratuit et citoyen est une manière de rendre au Faso ce qu'il lui a donné. Par ce don, le champion du monde veut envoyer un message fort à la jeunesse. « Je veux que les plus jeunes s'inspirent pour nous donner une fierté encore plus grande. Je suis sûr qu'il y a des jeunes beaucoup plus talentueux que moi.

Cette vitrine leur dit que le Burkina sera reconnaissant de tous leurs efforts », a-t-il martelé, invitant la relève à se battre pour faire flotter le drapeau national.

La cérémonie a été marquée par la présence remarquée de la ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Annick Pikbougoum dont « la collaboration prompte » a été saluée par son collègue de la Culture. En concluant son discours par le proverbe qui dit que « L'eau qui tombe goutte à goutte finit par percer la pierre », le ministre Ouédraogo a exhorté la jeunesse à la constance dans le travail.