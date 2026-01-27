Congo-Brazzaville: Disparition - Les adieux du PCT à Pascal Ange Andjembo

Le Parti congolais du travail (PCT) a rendu le 23 janvier, à son siège fédéral de Brazzaville, un dernier hommage à Pascal Ange Andjembo, membre du comité central du parti, décédé le 28 décembre à Paris, en France, à l'âge de 80 ans.

La cérémonie d'adieu a été marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du catafalque par le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, ainsi que le recueillement des différents membres du parti présents à Brazzaville avant son inhumation au cimetière du centre-ville.

Né le 25 décembre 1945 à Emboli, dans le district de Makoua, dans la Cuvette, Pascal Ange Andjembo est passé par le Cours normal de formation des instituteurs de Mbounda, de 1962 à 1963 dont il est sorti avec le Certificat de fin d'études.

Titulaire d'un baccalauréat A4, il a poursuivi ses études supérieures à l'Institut national des sciences sociales et de l'éducation de l'Université-Marien Ngouabi de 1976 à 1977 et obtenu le Diplôme de professeur de CEG en Français-Histoire/Géographie.

Directeur des écoles de Mossaka, Loukoléla, Mokeko et Ouesso de 1963 à 1971, il fut muté à Brazzaville en qualité de professeur de Français-Histoire/Géographie au CEG Gampo-Olilou de 1976 à 1977, puis directeur du CEG de Loukoléla de 1977 à 1978.

Il a ensuite poursuivi ses études supérieures à l'Université Paris I : Panthéon-Sorbonne de 1983 à 1987 et obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisées en sciences politiques, option Economie de développement, coopération et diplomatie.

Premier secrétaire d'ambassade à Luanda, en Angola, de 1980 à 1983, au début de sa carrière de diplomate, Pascal Ange Andjembo est conseiller des affaires étrangères à la retraite.

Au plan politique, Pascal Ange Andjembo était un pur produit du PCT. Président régional de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise (UJSC) de la région de la Sangha de 1970 à 1971, dès l'âge de 21 ans, il fut membre du comité exécutif national et secrétaire exécutif chargé de la presse, propagande et information de l'UJSC de 1971 à 1972.

Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat à l'habitat, urbanisme, aviation civile et des PTT en 1971 et attaché de presse auprès du membre du bureau politique, chargé des organisations des masses, il bénéficia la même année d'une formation en journalisme d'investigation politique en République populaire de Chine.

Membre du comité central du PCT, Pascal Ange Andjembo a assumé les fonctions d'attaché culturel à la présidence de la République de 1979 à 1980, de directeur des unités économiques du PCT de 1988 à 1991 et de secrétaire du bureau du conseil économique de 1995 à 1997.

Membre du Conseil supérieur de la République de 1991 à 1992, député de Loukoléla de 1992 à 1994, il assumait, pendant son mandat à l'Assemblée nationale, les fonctions de président de la commission Affaires étrangères et coopération.

Rapporteur général du comité de suivi de la Commission nationale d'organisation des élections (Conel) de 2002 à 2015, membre du comité technique du comité de suivi de la Convention pour la paix et la reconstruction du Congo.

Pascal Ange Andjembo a aussi été un analyste politique, écrivain et essayiste. Il a, à son actif, plusieurs publications parmi lesquelles « Quel roman que ma vie, mémoires, éditions L'Harmattan 2022, préface de Professeur Edmond Jouve », « Assilor ou Journal interdit d'une aventurière, (roman sous presse) », « Mes derniers carnets politiques (essai sous presse) ».

Ancien compagnon et collègue de Pascal Ange Andjembo, Abouri-Ndam a, dans son oraison funèbre, salué la mémoire d'un brave militant engagé dans la cause du parti. « Je voudrais saluer le grand homme politique que tu as été.

De la jeunesse à l'âge adulte, tu as su prendre ta place dans la lutte pour la défense des intérêts justes et de la démocratie dans notre pays. Homme de gauche, la gauche historique dont il s'identifiait avec fierté », a témoigné le membre du comité central. Père de famille, Pascal Ange Andjembo était Chevalier dans l'ordre du mérite congolais.