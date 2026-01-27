Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars 2026 - L'Upads ne présentera pas de candidat

Réuni en session inaugurale, les 23 et 24 janvier à Brazzaville, le Conseil national de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads) a décidé de ne pas présenter de candidat à l'élection présidentielle de mars prochain.

Principale formation politique de l'opposition congolaise, l'Upads estime que les prérequis de la démocratie, à savoir : liberté et diversité d'opinions ; indépendance de la justice ; neutralité de la force publique qui doit être au service de la nation et non des individus ; participation des observateurs indépendants au plan local et international, ne sont pas réunis pour la tenue d'une bonne élection.

« En s'appuyant sur les engagements pris par le gouvernement au cours des différentes concertations avec les forces vives, le conseil national constate que le gouvernement manque de volonté, mieux il se refuse d'implémenter la biométrie, de plafonner les dépenses de campagne à l'élection présidentielle, d'établir un fichier électoral consensuel mais aussi de mettre en place une Commission d'organisation des élections réellement indépendante », a déploré l'Upads, se réservant le droit, le moment venu, de se prononcer sur la consigne à donner aux militants.

Le président du conseil national de l'Upads, Pascal Tsaty-Mabiala, a précisé que le parti s'est prononcé en son âme et conscience sur la non-présentation d'un candidat à la prochaine élection présidentielle.

« Notre position désormais connue, devra être bien expliquée à la base pour ne laisser aucune zone d'ombre sur ce sujet si sensible. Que les choses soient bien claires, l'Upads n'évite pas le débat démocratique, ni ne se déroule de la compétition électorale. Bien au contraire, notre position est un appel au dialogue en vue de trouver ensemble des solutions aux problèmes des Congolais. À elle seule, l'élection ne pourrait rien résoudre au fond. La situation actuelle de notre pays, plus que jamais, appel à un rassemblement des forces vives de la Nation. C'est la raison pour laquelle nous avons avec les partenaires de l'opposition formulé et proposé à la classe politique et à la société civile un pacte républicain dans le but de dépasser nos clivages et de construire ensemble un Congo plus fort et encore plus uni », a rappelé le chef de file de l'opposition congolaise.