Maroc: Plus de 400 bénéficiaires d'une caravane médicale à Ain Bni Mathar

Plus de 400 personnes de la commune d'Ain Bni Mathar dans la province de Jerada ont bénéficié, dimanche, des services et interventions d'une caravane médicale multidisciplinaire, visant à rapprocher les soins de santé de qualité des habitants.

Organisée par l'Association pour le développement, l'éducation et le parrainage (ADEP) et l'Association Berguent Monde (ABM), en partenariat avec la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale, et en coordination avec les autorités locales, cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'accès aux soins de base dans les zones reculées et de l'atténuation des effets de la vague de froid intense qui sévit actuellement.

Les services offerts par cette caravane, lancée par le gouverneur de la province de Jerada, Chakib Belkaid, comprenaient des consultations médicales spécialisées dans des domaines vitaux, tels que la cardiologie, la pneumologie, la dermatologie, l'obstétrique-gynécologie, la pédiatrie, l'urologie, l'endocrinologie, la psychiatrie et l'oto-rhino-laryngologie, en plus de la médecine générale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parallèlement aux consultations, cette initiative solidaire a permis aux bénéficiaires d'obtenir gratuitement des médicaments et des lunettes, tout en facilitant le transfert vers les hôpitaux des patients nécessitant une surveillance médicale rapprochée ou des interventions chirurgicales spécialisées.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Association pour le développement, l'éducation et le parrainage, Rahim Fayak Dkhissi, a expliqué que cette caravane vise à renforcer les services de santé dans la province et à rapprocher les spécialités médicales des populations des zones reculées, ajoutant que cette initiative, qui a mobilisé une équipe de 60 professionnels de santé, s'attache également à sensibiliser la population en prodiguant des conseils sur les bonnes pratiques d'hygiène, afin de prévenir les maladies hivernales.

De son côté, le président de l'Association Berguent Monde, Mohamed El Farah, a souligné que la caravane a pour objectif le dépistage précoce des maladies chroniques et la réduction des difficultés de déplacement pour les patients les plus démunis, insistant sur l'importance de la coordination entre la société civile et les autorités pour garantir la continuité des soins et atteindre l'immunité collective.

Plusieurs bénéficiaires ont salué cette initiative humanitaire, mettant en avant son impact positif sur la satisfaction de leurs besoins médicaux et son rôle efficace pour faciliter l'accès aux soins pour les citoyens défavorisés.

Cette campagne médicale, également marquée par des séances de sensibilisation et des conseils de prévention, s'inscrit dans une série d'initiatives solidaires menées dans les collectivités territoriales de la province de Jerada, visant à améliorer les services de santé et à réduire les délais d'attente dans les hôpitaux.