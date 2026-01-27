Congo-Brazzaville: Économie forestière - Les directeurs départementaux appelés à plus de rigueur

La conférence annuelle des directeurs départementaux de l'Économie forestière, tenue le 23 janvier à Brazzaville, a permis de présenter la situation réelle des services, les avancées enregistrées, mais aussi les contraintes auxquelles ces responsables sont confrontés sur le terrain.

À cette occasion, la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, a insisté sur l'urgence d'une action concertée et cohérente afin de relever les défis liés au recouvrement des recettes forestières, à la gestion durable des écosystèmes, ainsi qu'à l'application des lois et règlements en vigueur.

Les participants ont été édifiés sur plusieurs réformes majeures, notamment les mécanismes de partage de production et la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement (2027-2036), intégrée à la vision nationale de gestion durable des forêts. La ministre Rosalie Matondo a invité les responsables départementaux à traduire, « sans délai », les recommandations issues des travaux dans les Plans de travail annuels budgétisés.

Parmi les priorités évoquées figurent la maîtrise des négociations des cahiers de charges particuliers afin de garantir des retombées concrètes au profit des communautés locales, le suivi et la collecte des recettes forestières, la gestion transparente du Système informatique de vérification de la légalité du bois, ainsi que la sécurisation des forêts de plantation, considérées comme un patrimoine stratégique national.

Face aux tentatives de contournement des lois forestières par certains usagers, les directeurs départementaux sont appelés à faire preuve de professionnalisme. Agents assermentés de l'État, agissant exclusivement dans l'intérêt public, leur mission consiste à la fois à faire respecter la loi et à accompagner les sociétés forestières dans l'exécution de leurs engagements contractuels.

« Je vous exhorte à faire preuve de plus d'assiduité, de rigueur, de vigilance et d'une intégrité irréprochable, afin que les missions qui vous sont confiées soient accomplies avec professionnalisme et autorité », a déclaré Rosalie Matondo.

Globalement, le fonctionnement des administrations locales est jugé satisfaisant. Toutefois, à l'instar des autres départements, la Bouenza éprouve le besoin de renforcer les capacités de ses cadres et son dispositif technique.

Selon le directeur départemental, Annick Dongou Gopo Gamantaley, plusieurs dizaines d'agents ont été recyclés au cours de l'année 2025, avec notamment la prestation de serment de sept agents.

La situation est également encourageante dans le département de Brazzaville. La directrice départementale, Huguette Flore Ngokabe, a évoqué les actions menées en faveur de la conservation de la forêt de la Patte-d'Oie et du parc zoologique Zoolandia. En 2025, ses services ont récupéré 31 animaux détenus en captivité et traité plusieurs affaires liées à la détention et à la commercialisation illégale de l'ivoire.