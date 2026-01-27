Madagascar: Souveraineté économique - Appel à l'intégrité des douaniers pour reprendre la main aux frontières

Madagascar se dirige vers la fin des externalisations des missions régaliennes. À l'occasion de la JID, l'État a réaffirmé sa volonté de reprendre en main les contrôles aux frontières, au nom de la rigueur, de l'intégrité et de la souveraineté économique.

La Journée internationale de la douane (JID), célébrée au CCI Ivato, a pris cette année une résonance particulière. Au-delà de l'hommage rendu aux agents, l'État a affiché une volonté nette de reprendre en main la souveraineté économique de Madagascar.

Dans un contexte marqué par la pression des trafics, de la fraude et des circuits d'importations opaques, le message délivré aux douaniers est clair : les frontières ne doivent plus être une zone de faiblesse, mais un point d'appui stratégique de l'autorité publique.

Le thème retenu par l'Organisation mondiale des douanes, « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement », a été présenté comme cohérent avec les priorités de la Refondation. La Douane est appelée à devenir un levier de protection sociale, mais aussi un instrument de contrôle économique, au service d'un État plus juste et plus efficace.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pilier de la souveraineté. Nommé récemment directeur général des douanes, Antoine Randrianjafy a replacé les missions douanières dans leur dimension régalienne. Protéger la population, sécuriser les frontières, réguler les flux commerciaux, lutter contre les trafics et les fraudes : ces fonctions, qui relèvent de l'administration, touchent directement à la capacité du pays à décider pour lui-même, à maîtriser ses échanges et à défendre ses intérêts.

Le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Herinjatovo Ramiarison, a insisté sur cette ligne. La Douane, a-t-il rappelé, n'est pas un simple poste de contrôle, mais un pilier de la souveraineté économique nationale.

À travers la mobilisation des recettes, l'application des règles et la régulation du commerce, elle conditionne la crédibilité de l'action publique et la réussite de la relance. Pour le ministre, l'enjeu dépasse les chiffres, car chaque ariary sécurisé aux frontières sera transformé en investissements visibles et utiles, qu'il s'agisse d'écoles, de centres de santé ou d'infrastructures.

Appel du Président

C'est surtout l'intervention du président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, qui a donné le ton politique de la cérémonie. Appelant les douaniers à la rigueur et à l'intégrité, il a posé un défi : celui de restaurer la confiance et de permettre au pays d'exercer pleinement ses fonctions régaliennes aux frontières, sans dépendances ni délégations subies.

En dénonçant l'externalisation des contrôles, il a pointé deux causes possibles, la malveillance ou l'absence de confiance entre Malgaches, avant d'exhorter les agents à « faire leur travail à la perfection » pour prouver que l'État peut reprendre la main.

Le chef de l'État a enfin rappelé un geste symbolique : s'être soumis aux contrôles à Ivato comme tout citoyen, pour illustrer la fin des passe-droits. Dans cette logique, les douaniers sont appelés à redevenir, au quotidien, les gardiens effectifs des portes de Madagascar, là où se joue une part décisive de la souveraineté économique nationale.