Afrique: Décès de l'actrice sénégalaise Halima Gadji

27 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'actrice sénégalaise, Halima Gadji, est décédée, lundi, des suites d'un malaise en France, à l'âge de 37 ans, ont rapporté plusieurs médias dans la soirée.

Très connue pour son rôle Marième Dial dans la célèbre série "Maitresse d'un homme mariée", une série à polémique, mais à succès, produite en 2019 par la société Marodi, elle a joué dans plusieurs autres séries et films au Sénégal, en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique.

Actrice, consultante mode, mannequin et entrepreneuse, elle est née en 1989, à Dakar, entre les quartiers de la Médina et Sacré-Coeur, d'une mère marocaine-algérienne et d'un père sénégalais.

Les circonstances et le lieu de son décès n'ont pas été précisés jusque dans tard dans la soirée.

Dans la journée, elle avait fait un post sur sa page Facebook sur le casting de la saison 2 de « Nouvelle reine », une téléréalité sur Canal+ Afrique.

Cette passionnée du mannequinat, qui s'est initiée au casting à 15 ans déjà, avait bien l'ambition de « vivre de son art ». Plus tard, elle embrassera le cinéma, avait ses premiers pas dans d'autres séries comme « Tundu Wundu » (2015) et « Sakho & Mangane » (2018-2020).

Puis, Marème Dial, son rôle dans « Maitresse d'un homme marié » (2019-2021), voit son étoile briller, pour son talent d'interprète, sa beauté et sa forte personnalité que s'arrachaient les maisons de production.

Halima Gadji exportera son incroyable talent artistique vers d'autres scènes africaines comme la Côte d'Ivoire.

La vie n'a pas été de tout repos aussi pour cette jeune artiste qui, à plusieurs reprises, a été rattrapée par des crises de dépression. Ces dernières années, sa carrière a été régulièrement perturbée.

