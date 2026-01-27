Afrique: Du déjà-vu au CCI Ivato

« Film efa nandeha ». C'est le cas des assises militaires, même si la saison 2 ne sort que 18 ans après. Le temps pour les enfants nés en 2008 de passer à la majorité civile. Mais pas que.

Du déjà-vu au CCI Ivato

18 ans, c'est aussi l'âge des jeunes faisant partie de la génération Z, qui représente 30 % de la population mondiale. Avec le même pourcentage des forces de travail d'ici à 2030. En revanche, on ignore la proportion de conscrits dans les rangs de la génération Z qui s'est battue et continue de se battre dans plusieurs pays.

De la Guinée à l'Indonésie, en passant par la Côte d'Ivoire, le Pérou, le Népal et, évidemment, Madagascar, où les jeunes ont prêté main-forte au CAPSAT, qui a presque le même âge qu'eux, en termes de « tolona », dont le premier épisode a été tourné en mars 2009, suivi des premières assises militaires organisées les 27 et 28 mai de la même année au Centre de conférences international d'Ivato.

Là où s'est tenue, hier, la saison 2, où seuls les acteurs principaux ont changé. Les officiers de la saison 1 sont presque tous sortis des rangs, notamment les colonels Ndriarijaona, Noël Rakotonandrasana et Fidimalala Rafiliarison, dit Fidy Vazaha, ainsi que les commandants Lylison René de Roland et Charles Andrianasoavina.

La relève a été assurée, hier, par leurs cadets, qui sont encore des militaires d'active, comme Ely Razafitombo, Bama Marina, Nonos Mamielson, Pikulas Demosthène... Des hauts gradés moins connus que leurs illustres aînés.

La vieille garde était également bien "assise" au premier rang, pour ne citer que les généraux à la retraite Désiré Ramakavelo, Béni Xavier Rasolofonirina, Dominique Rakotozafy, Lucien Rakotoarimasy, Josoa Rakotoarijaona et Sahivelo Lala Monja Delphin. Était également de la partie le Premier ministre éphémère, le général Ruphin Zafisambo. Sans oublier les quatre hauts conseillers, ni le colonel au béret vert en tenue civile hier pour qui le CCI Ivato reste un passage obligé dans la (re)fondation du pouvoir.