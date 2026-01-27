Madagascar: Ambatomirahavavy - Un homme de 26 ans mortellement agressé par son beau-frère

27 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Un différend familial a viré au drame dans la soirée du vendredi 24 janvier dernier à Avarabohitra, fokontany d'Ambohidranomanga, commune rurale d'Ambatomirahavavy, district d'Arivonimamo.

Un jeune homme de 26 ans a été mortellement agressé à l'arme blanche et, selon les premières informations recueillies par les forces de l'ordre, son propre beau-frère est cité comme principal suspect dans cette affaire de meurtre.

La brigade de gendarmerie d'Ambatomirahavavy a été informée des faits vers 21 h 15 par une tierce personne, alors que le drame se serait produit aux alentours de 19 heures. Une équipe de cinq éléments, conduite par le commandant d'unité et accompagnée du médecin du CSB II local, s'est rendue sur place pour procéder aux constatations d'usage. À leur arrivée sur les lieux, les forces de l'ordre ont constaté que la victime avait déjà succombé à ses blessures.

Le corps a été retrouvé en position dorsale sur son lit mortuaire. Des traces de sang étaient visibles sur les lieux. L'examen médical a révélé une plaie profonde au niveau du cou, causée par un objet tranchant, blessure ayant entraîné le décès.

Au regard de ces premiers constats, les faits ont été provisoirement qualifiés de meurtre. Identifiée comme étant un jeune homme de 26 ans, domicilié à Avarabohitra Ambohidranomanga, la victime aurait été mortellement atteinte lors d'une altercation dont les circonstances exactes restent à déterminer. L'auteur présumé, âgé de 36 ans et membre de la famille par alliance, aurait pris la fuite avant l'intervention des gendarmes.

Une enquête a été immédiatement ouverte. Les témoins ont été entendus. Le corps du défunt a été remis à sa famille après les formalités requises. Les recherches pour retrouver l'auteur présumé se poursuivent activement. Le procureur de la République près le Tribunal de première instance d'Arivonimamo a été saisi du dossier.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

