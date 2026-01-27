Madagascar: Michaël Randrianirina - Ouvert à la coopération militaire avec tous les pays du monde

27 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Rija R.

Le nouveau régime active une recomposition profonde du paysage sécuritaire et diplomatique du pays.

Madagascar change de doctrine. Le pays s'ouvre désormais « à toutes les coopérations stratégiques et militaires avec tous les pays du monde entier ». L'annonce a été faite hier par le président de la Refondation de la République, Michaël Randrianirina, en marge de l'ouverture de la 2e édition des assises militaires au Centre de conférence international d'Ivato.

Un virage clair, assumé, sans ambiguïté. Face à la presse, le chef de l'État a posé la ligne politique. « Ce qui nous importe, ce sont les intérêts de l'armée. Tant que l'armée peut gagner dans le partenariat, nous serons toujours ouverts à toutes discussions », et de préciser : « et avec tous les pays ».

Une déclaration qui acte l'abandon de toute logique d'exclusivité en matière de coopération militaire. Ce positionnement marque une rupture stratégique. Pendant des décennies, la coopération militaire malgache s'est structurée autour d'un axe privilégié avec Paris, notamment sur le plan opérationnel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La France a longtemps pesé dans la formation des effectifs, la dotation en équipements et l'organisation des forces. À l'instar de la dernière réforme de l'armée, impulsée par l'ancien ministre de la Défense nationale, Richard Rakotonirina, qui ressemble même à un copier-coller de l'architecture du commandement militaire français.

Des coopérants militaires français étaient même affectés à temps plein, et pendant plusieurs années, auprès de l'état-major de l'armée et de la gendarmerie, assurant une présence française directe au cœur du commandement militaire malgache.

Livraison d'armes. Mais depuis l'arrivée du nouveau régime en octobre 2025, cette époque semble révolue. Le pouvoir dirigé par le colonel Michaël Randrianirina ne reconnaît désormais aucune exclusivité à un partenaire.

La nouvelle orientation est déjà concrète : livraisons d'armes russes, présence d'instructeurs russes sur le territoire dans le cadre d'un partenariat présenté comme « gagnant ». S'y ajoute l'annonce, il y a deux semaines, d'un projet d'installation d'une usine de fabrication d'armes avec la Chine.

La rupture avec l'ancienne coopération militaire privilégiée avec la France est désormais assumée, publiquement et politiquement. Madagascar redessine ses alliances stratégiques, tous azimuts. Reste toutefois une certitude : dans ce nouveau jeu d'équilibres, Paris ne semble pas décidé à rester les bras croisés.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.