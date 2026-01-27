Madagascar: Roland Ratsiraka - « Contre toute forme de dérive et de lenteur »

Le député élu à Toamasina I a tenu à apporter plusieurs précisions sur les plans politique et économique devant le président de la Refondation, en déplacement à Toamasina.

Prise de responsabilités. L'élu du Grand Port a exprimé publiquement sa reconnaissance envers le colonel Michaël Randrianirina, ainsi qu'à ses compagnons de troupe, pour leur courage et leur détermination.

Il a rappelé que leur prise de responsabilités a définitivement mis fin aux violences et exactions perpétrées par l'ancien régime durant la dernière crise. « Grâce à vous, Colonel, l'oppression, la violence, le non-respect des libertés fondamentales et la corruption de haut niveau ont été stoppés », a-t-il déclaré.

Roland Ratsiraka trouve « inacceptable et inconcevable qu'un individu dispose d'une fortune équivalente à plusieurs fois le budget de l'État ». Et de citer la presse mauricienne qui fait état d'un dernier virement de 180 millions de dollars à destination de l'île sœur, effectué depuis Madagascar juste avant le départ de cette personne.

Corruption généralisée

Il a rappelé combien il est difficile d'obtenir des financements auprès des partenaires financiers internationaux pour des projets structurants : « À partir de 50 millions de dollars, les procédures peuvent prendre au moins 3 ans.

À titre d'exemple, la construction d'une route de 100 kilomètres représente environ 100 millions de dollars ». Ces chiffres illustrent, selon l'ancien ministre des Travaux publics, le volume des transactions financières réalisées par les proches de l'ancien régime.

Et de faire remarquer que, pendant sept années, il n'a eu de cesse de dénoncer « l'ampleur de la corruption généralisée qui est à l'origine des délestages, des pénuries d'eau potable, de la faillite d'Air Madagascar, ainsi que de celle d'autres entreprises privées, victimes de redressements fiscaux assimilés à des pratiques d'extorsion de fonds ».

Projet majeur. Roland Ratsiraka a, par ailleurs, remercié quelques membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Eau, pour son intervention lors d'une coupure générale survenue à Toamasina.

Concernant l'avenir de la ville, le député a mis en avant un projet majeur annoncé par l'ambassadeur du Japon, Roland Kobia, à savoir un financement de 30 millions d'euros destiné à l'adduction d'eau potable dans la capitale de l'Atsinanana, dans le cadre du programme Jirama Water 3.

Il a fait savoir que le diplomate nippon a effectué une visite parallèle à celle du président de la Refondation, au cours de laquelle il a rencontré plusieurs opérateurs du secteur de l'exportation ainsi que les autorités locales, y compris le député de Toamasina I, avec qui il s'est longuement entretenu.

Contrôle de l'Exécutif

Lors de son intervention devant le nouvel homme fort du pays, Roland Ratsiraka a interpellé le ministre des Transports, en regrettant que ce dernier ne réponde ni à ses appels ni à ses messages, alors même qu'il s'agit de mesures urgentes et essentielles dans l'intérêt du pays, de la population et des finances publiques.

L'édile a rappelé le rôle de contrôle de l'Exécutif dévolu par la Constitution aux députés, qui « agissent en toute indépendance pour défendre la population et l'intérêt national, quels que soient les responsables au pouvoir ».

Il a réaffirmé qu'il n'hésitera jamais à dénoncer toute forme de dérive ou de lenteur préjudiciable au pays. Selon lui, « des solutions existent pour relancer l'économie nationale, créer de l'emploi et générer de la richesse, mais elles ne sont pas suffisamment exploitées ».

Et de proposer notamment « la baisse, voire la suppression, des redevances sur le fret aérien pour les marchandises périssables (produits de la mer, fruits et légumes) afin de stimuler les exportations, augmenter les recettes en devises et contribuer efficacement à la lutte contre la pauvreté ».

Représentant de l'État

Enfin, Roland Ratsiraka a félicité le nouveau préfet de Toamasina, qu'il considère comme « un véritable représentant de l'État, compétent et non politisé, contrairement à son prédécesseur ».

Il n'a pas non plus manqué de s'adresser aux maires ayant changé de camp après avoir soutenu mordicus le précédent régime : « Ce que la population attend de nous, ce n'est pas de la politique politicienne, mais des résultats concrets », a-t-il conclu, rappelant que seules la défense constante des valeurs républicaines et la primauté de l'intérêt national permettront au pays d'avancer durablement.