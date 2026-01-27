Addis-Abeba — Les partenaires au développement estiment que la maîtrise et l'élimination de la maladie à virus Marburg constituent une démonstration éloquente de la solidité du système de santé éthiopien, ainsi que du leadership et de l'engagement mondial du pays en matière de sécurité sanitaire.

Intervenant lors du Forum national d'évaluation de la préparation et de la réponse aux urgences de santé publique tenu à Addis-Abeba, le professeur Francis Chisaka Kasolo, représentant de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Éthiopie, a salué les efforts conjoints du gouvernement et du peuple éthiopiens, qualifiant cette réussite de jalon majeur.

Selon lui, cette victoire incarne la résilience et le leadership, tout en nourrissant l'espoir de voir émerger des systèmes de santé plus solides, mieux préparés à faire face aux crises futures.

« Aujourd'hui, l'Éthiopie s'impose comme un symbole de résilience, de leadership et de responsabilité mondiale. Que cette réussite nous inspire au-delà de la célébration », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le professeur Kasolo a attribué ce succès à la coordination étroite entre le ministère de la Santé, l'Institut éthiopien de santé publique, les autorités régionales et locales ainsi que les responsables communautaires, soulignant que la confiance du public et l'adhésion aux directives sanitaires ont été déterminantes pour sauver des vies.

Rappelant que « la sécurité sanitaire est une responsabilité collective », il a insisté sur le fait que les agents pathogènes transcendent les frontières et nécessitent des réponses rapides, coordonnées et pilotées par les autorités nationales.

Il a également mis l'accent sur l'importance d'un accompagnement durable des survivants, incluant le suivi clinique, le soutien psychologique et la surveillance continue, qualifiant l'approche centrée sur les survivants à la fois d'impératif de santé publique et de devoir moral.

Décrivant la préparation sanitaire comme un investissement stratégique, le professeur Kasolo a souligné qu'elle « sauve des vies, protège les économies et renforce la stabilité nationale », ajoutant que la réussite de l'Éthiopie marque à la fois une victoire contre la MVM et un engagement renouvelé en faveur du renforcement du système de santé.

De son côté, le Dr Jean Kaseya, directeur du CDC Afrique, a salué la réponse de haut niveau des autorités éthiopiennes, mettant en avant le leadership, la confiance communautaire et l'engagement des acteurs impliqués dans la gestion de l'épidémie.

Il a rappelé que l'apparition de la maladie de Marburg constituait un premier cas pour l'Éthiopie, générant initialement une forte incertitude, tout en soulignant la robustesse du système de santé national et l'innovation des stratégies de riposte mises en oeuvre.

Mettant en lumière le modèle éthiopien de surveillance proactive et communautaire, le Dr Kaseya a relevé la capacité du pays à intégrer la réponse à l'épidémie dans les services de santé essentiels, malgré les perturbations habituellement causées par de telles crises.

« L'Éthiopie nous a montré l'importance de l'intégration », a-t-il affirmé, évoquant l'utilisation des campagnes de vaccination de routine pour le dépistage porte-à-porte dans les zones affectées. Il a ajouté que l'expérience éthiopienne constitue une référence pour d'autres pays confrontés à des urgences sanitaires.

L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Ervin J. Massinga, a également rendu hommage aux dirigeants et aux personnels de santé de première ligne, les qualifiant de véritables héros de cette réussite.

Il a réaffirmé le soutien indéfectible du gouvernement américain à l'Éthiopie et son engagement à accompagner le pays face aux futurs défis sanitaires.

Pour sa part, l'ambassadeur du Royaume-Uni en Éthiopie, Darren Welch, a souligné l'interdépendance de la santé mondiale, saluant le leadership éthiopien et le dévouement des agents de santé qui ont permis d'éviter une crise plus grave.

Estimant que les épidémies sont inévitables, il a insisté sur la nécessité d'une préparation collective et d'une réponse coordonnée, ajoutant que le Royaume-Uni poursuivra son appui au renforcement du système de santé éthiopien.

Enfin, l'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Sem Fabrizi, a félicité l'Éthiopie pour sa réponse nationale exemplaire, soulignant qu'une action forte au niveau national contribue directement à la sécurité sanitaire mondiale.

« La pandémie de COVID-19 nous a rappelé que les virus ignorent les frontières. Une riposte efficace de l'Éthiopie renforce la sécurité de l'Éthiopie, de l'Afrique, de l'Europe et du monde entier », a-t-il conclu.