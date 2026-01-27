Ethiopie: L'élimination du virus Marburg en Éthiopie montre la capacité d'adaptation du système de santé national - Tagesse Chafo, président de la Chambre des représentants du peuple.

26 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La maîtrise réussie de la maladie à virus Marburg (MVM) démontre la robustesse du dispositif sanitaire éthiopien ainsi que son aptitude renforcée à faire face à des urgences sanitaires complexes.

« La manière dont l'Éthiopie a maîtrisé le virus Marburg témoigne de sa capacité à prévenir la propagation des maladies infectieuses », a déclaré le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagese Chafo.

Cette cérémonie de reconnaissance faisait suite à la réaction rapide et au leadership de l'Éthiopie face à cette urgence de santé publique et à la maîtrise du virus, notamment grâce à la plateforme de lutte contre la maladie de Marburg.

Dans son message, Tagese Chafo a souligné l'importance des résultats obtenus dans la prévention de la maladie de Marburg.

Il a ajouté que l'éradication du virus en Éthiopie est la preuve du succès de la politique de santé et de l'engagement et de la coordination des dirigeants.

Il a affirmé que la protection de la santé des citoyens est une priorité absolue pour permettre à l'Éthiopie de prospérer.

Le président de la Chambre a noté qu'un système de réponse rapide et coordonné, fondé sur une approche scientifique, a permis à l'Éthiopie d'être débarrassée du virus Marburg, démontrant ainsi la robustesse de son système de santé face aux maladies infectieuses.

Il a conclu en soulignant que la gestion de l'épidémie de Marburg par l'Éthiopie illustre sa capacité à prévenir la propagation des maladies infectieuses remerciant tous ceux qui ont contribué aux efforts de lutte contre le virus.

