Le gouvernement somalien, l'ONU et ses partenaires humanitaires ont lancé le Plan d'intervention 2026, sollicitant 852 millions de dollars pour venir en aide à 2,4 millions de personnes. Sécheresse prolongée, conflits et épidémies aggravent une crise humanitaire déjà dramatique, rendant vitale une aide urgente en nourriture, eau, soins et protection pour la population somalienne.

Selon l'ONU, 4,8 millions de personnes auront besoin d'une aide humanitaire cette année, soit une baisse de 20 % par rapport à 2025. Cela reflète « une définition plus stricte des besoins plutôt qu'une amélioration des conditions ».

En raison des baisses de financement, les causes profondes de la crise devront être traitées par le renforcement des approches associant aide humanitaire, développement et paix, alignées sur les priorités nationales et mises en oeuvre en étroite collaboration avec tous les partenaires.

Grave sécheresse croissante

Sur le terrain, les sources d'eau sont épuisées, les pâturages sont dégradés, les moyens de subsistance ont été érodés et des millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë et à des déplacements. Combinée au conflit en cours et aux chocs climatiques récurrents, « l'ampleur de cette crise exige une réponse immédiate, coordonnée et vitale. »

« Ce plan est lancé à un moment critique, alors que la Somalie est confrontée à une sécheresse grave et croissante après plusieurs saisons des pluies consécutives déficitaires », a déclaré dans un communiqué, Mohamud Moalim, chef de l'agence somalienne de gestion des catastrophes.

Alors que la sécheresse atteint des niveaux alarmants, cette situation se double d'une crise de financement « sans précédent » qui menace la capacité des organisations humanitaires à répondre aux besoins les plus urgents.

Priorité à l'aide vitale pour 1,6 million de personnes

« Des millions de personnes qui dépendent de l'aide humanitaire depuis des décennies perdent aujourd'hui leur seule source de soutien. Dans une grande partie du pays, la présence humanitaire a diminué alors que les besoins restent élevés, ce qui augmente le risque de pertes en vies humaines », a fait valoir, George Conway, Coordonnateur résident et humanitaire des Nations Unies pour la Somalie.

Le plan donne la priorité à l'aide vitale grâce à une action humanitaire fondée sur des principes, inclusive et responsable. Compte tenu des ressources limitées, les partenaires humanitaires donneront la priorité à 1,6 million de personnes vivant dans les conditions les plus difficiles dans 21 districts à haut risque.

Selon l'ONU, l'objectif principal est de sauver des vies et d'alléger les souffrances. Cela comprend la fourniture de services essentiels, de protection et d'un soutien transversal pour aider les familles à répondre rapidement et efficacement à leurs besoins urgents.