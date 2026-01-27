Sénégal: Plus de 17 milliards FCFA recettes douanières réalisées dans le nord du pays en 2025 (Officiel)

Saint-Louis — La direction régionale des douanes de Saint-Louis, qui couvre les trois régions du nord du pays (Saint-Louis, Louga et Matam), a réalisé plus de 17 milliards de francs de recettes en 2025, en hausse de 18, 2 % comparativement à 2024, a-t-on appris lundi de source officielle.

Cette croissance correspond à une augmentation de plus de 3 milliards de francs en comparaison de l'année précédente (2024), à l'issue de laquelle ce montant avait été de plus de 14 milliards de francs CFA, a laissé entendre le directeur régional des douanes de Saint-Louis, Ahmadou Thioye. "Au titre de sa mission fiscale, la DRN a réalisé, en 2025, des recettes globales d'un montant de 17 milliards 35 millions France CFA", a-t-il notamment fait savoir lors de la célébration le même jour de la Journée des douanes.

Le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, et les autorités militaires, judiciaires et locales ont pris part à la cérémonie, portant cette année sur le thème "Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement". Le responsable des services douaniers du nord du pays a signalé que les 17 milliards 35 millions de francs CFA sont répartis ainsi qu'il suit : 15 milliards 380 millions de francs CFA de recettes ordinaires, et 1 milliard 655 millions de francs CFA de recettes contentieuses.

Il a insisté sur le fait que les saisies opérées dans le cadre de lutte contre la criminalité transnationale organisée ont porté en 2025 sur des faux médicaments, des denrées alimentaires ne respectant pas les mesures de prohibition, du chanvre indien, du tabac, des billets noirs et des sachets plastiques pour une contre-valeur de 384 millions de francs CFA. Cette Journée internationale des douanes célèbre, signale-t-on, la première session de Conseil de coopération douanière, tenue le 26 janvier 1953, et dont l'évolution a donné naissance à l'Organisation mondiale des douanes.

Cette organisation, qui compte aujourd'hui plus de 180 membres, a pour mission de piloter et d'harmoniser les politiques douanières dans le monde. La célébration de cette journée a été précédé dans la zone nord du pays par une action initiative déroulée à Saint-Louis visant à sensibiliser sur les missions des douanes et une opération d'incinération de produits prohibés d'une valeur de 384 millions de francs CFA.