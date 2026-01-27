Afrique: Hausse du cours du nickel - Une nouvelle opportunité pour Ambatovy

Le projet minier d'Ambatovy est en passe d'amorcer un regain de vitalité. La hausse du cours du nickel est considérée comme annonciatrice de meilleures perspectives pour ce grand investissement minier, qui joue un rôle de premier ordre dans le développement économique du pays.

Depuis mi-décembre, le métal industriel enregistre en effet un bond de plus de 25 % à la Bourse des métaux de Londres (LME).

Indonésie

Le cours du nickel affiche en ce moment un niveau record de 18 800 dollars la tonne. Une hausse qui s'explique notamment par la décision de l'Indonésie, premier producteur mondial, de réduire sa production, ainsi que par une forte demande de la Chine.

On rappelle que l'Indonésie, qui possède les plus grandes réserves mondiales de nickel, a fortement augmenté sa production ces dernières années. Sa part de marché est passée de 31,5 % en 2020 à 60,2 % en 2024. En 2020, ce pays a opté pour la suspension de ses exportations de minerai, et cela a provoqué une nette augmentation de sa production, laquelle a joué en défaveur des cours.

C'est ainsi que, durant une bonne partie de 2025, le nickel a stagné ou baissé légèrement jusqu'à la mi-décembre. Parallèlement à cette baisse de production, la Chine, qui continue d'investir massivement, a affiché une forte demande de métaux.

Bref, même si le cours du nickel reste très loin du record historique de 2022, après le début de la guerre en Ukraine, où il a atteint les 55 000 dollars la tonne, le nickel est actuellement dans une période de prix fort qui peut impacter positivement les activités des producteurs comme Madagascar.

Bouffée d'oxygène

Selon les analystes, cette hausse des cours du nickel peut faire office de bouffée d'oxygène pour Ambatovy, qui a traversé ces derniers temps des moments assez difficiles. Notamment à cause du ralentissement de la production, provoqué par la fermeture temporaire d'un pipeline endommagé.

Malgré une reprise partielle de la production, les volumes sont restés incertains, et Ambatovy n'a pas encore annoncé l'atteinte de ses prévisions de production annuelle. Avec cette production encore limitée, Ambatovy ne pourra pas encore tirer pleinement profit de cette hausse du cours international du nickel.

La firme minière, qui, par ailleurs, était obligée de recourir à un plan de restructuration de sa dette, alourdie par des pertes consécutives, notamment dues aux coûts d'exploitation élevés et aux faibles prix du nickel enregistrés pendant plusieurs années.

Belle opportunité

Quoi qu'il en soit, cette hausse du cours du nickel peut toujours constituer un potentiel de gain pour Ambatovy, surtout si elle arrive elle-même à augmenter et à stabiliser sa production. Une belle opportunité également pour l'ensemble de l'économie du pays, en raison des apports d'Ambatovy, qui reste encore l'un des plus grands projets miniers de Madagascar.

En 2024, Ambatovy a, par exemple, payé 43,6 millions de dollars en impôts, taxes et redevances à Madagascar. En 2023, les paiements combinés au niveau central et auprès des collectivités territoriales ont atteint 89,4 millions de dollars aux autorités centrales et aux collectivités territoriales.

Pour 2022, Ambatovy avait versé environ 43 millions en taxes et redevances à l'État. Ambatovy figure aussi dans le rang des principaux exportateurs de Madagascar, particulièrement pour le nickel et le cobalt, deux produits très demandés à l'international.

Selon certaines sources, le projet, quand il fonctionne normalement, sans contrainte et en pleine capacité, représente jusqu'à 32 % des recettes en devises. Une industrie minière à protéger.