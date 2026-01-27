Afrique: Ousmane Sonko - 'Les dérapages de la finale de la CAN ne peuvent être considérés comme des fractures entre les deux pays'

Les évènements liés à la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 ayant opposé le Sénégal au Maroc ne peuvent être considérés comme des "fractures politiques ou culturelles" pouvant impacter les liens solides entre les deux pays, a assuré, lundi, à Rabat, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko.

"Les dérapages observés ici ou là ne doivent être ni niés ni dramatisés. Ils doivent être requalifiés comme des excès émotionnels produits par la ferveur et non comme des fractures politiques ou culturelles", a dit le chef du gouvernement sénégalais. Il co-présidait, avec son homologue marocain Aziz Akhannouch, la 15e session de la Grande commission mixte sénégalo-marocaine, en présence de plusieurs ministres des deux gouvernements, ainsi que de directeurs nationaux.

"Cette visite intervient dans un contexte chargé d'émotion sportive, de débordements regrettés et d'images parfois douloureuses pour deux peuples profondément liés, mais dont la force historique réside dans la capacité à ne pas laisser l'émotion surplomber et décider du sens", a ajouté Ousmane Sonko.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Ce déplacement ne vise pas à calmer, il vise à affirmer, à réaffirmer que le sport n'a pas à diviser deux peuples. Il a éprouvé leurs liens. Il n'a pas opposé le Sénégal et le Maroc, il a mis en épreuve l'intensité de deux passions nationales dans un même espace commun", a poursuivi le chef du gouvernement sénégalais.

Il a rappelé que les relations entre les deux pays sont faites de l'ancienneté des liens humains, spirituels, économiques et culturels, à la faveur de la circulation historique des savoirs, des confréries, des étudiants et des entrepreneurs. "Le sport, si passionnant et si passionné soit-il, ne peut pas abréger de telles relations", a affirmé M. Sonko, disant sa conviction que les liens entre les deux pays vont survivre à ces évènements parce que enracinés dans une histoire partagée.

"Ce déplacement n'est pas un voyage d'apaisement", insiste Ousmane Sonko, avant de s'interroger : "Est-ce donc réellement nécessaire si cette amitié sénégalo-marocaine est ce qu'elle se dit ?". Selon le chef du gouvernement sénégalais, il s'agit d'un "voyage de confirmation, de dépassement et de refondation du lien à la hauteur de deux nations qui se respectent, se reconnaissent et se projettent ensemble".

"Plus que clore un incident, nos travaux doivent sceller un avenir commun et réaffirmer que l'amitié sénégalo-marocaine est plus forte que les émotions. Les deux peuples frères peuvent traverser de l'intensité sans se diviser, leur avenir commun est appelé à être plus dense, plus structuré et plus ambitieux", a conclu M. Sonko.

La visite du Premier ministre Ousmane Sonko intervient une semaine après la finale de la CAN 2025, remportée par le Sénégal face au Maroc, le 18 janvier dernier. Ce match a été marqué par des incidents et des tensions qui subsistent encore entre les supporters des deux pays, notamment à travers les réseaux sociaux. Tout est parti d'un penalty accordé au Maroc par l'arbitre du match, deux minutes après un but refusé au Sénégal, une décision qui a conduit le sélectionneur sénégalais à demander à ses joueurs de rejoindre les vestiaires en guise de protestation.

L'équipe sénégalaise, sous la houlette de Sadio Mané, a ensuite accepté de reprendre la rencontre qu'il a finalement remportée grâce à Pape Guèye, auteur du seul but de la rencontre. Dix-huit supporters sénégalais sont en détention provisoire au Maroc où ils sont poursuivis pour des actes de "hooliganisme" lors de cette finale. Leur procès a été reporté au 29 janvier après son ouverture, jeudi, devant un tribunal de Rabat.