Sénégal: À Ziguinchor, une caravane destinée à la promotion de la transformation des produits vivriers

Ziguinchor — La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Ziguinchor (CCIAZ) et l'entreprise Central Équipements ont lancé, jeudi, dans la capitale de cette région du sud du pays, une caravane de promotion de la transformation de la production vivrière locale.

Selon leurs leaders, le but de cette initiative est aussi de renforcer les capacités des acteurs économiques locaux, les femmes transformatrices de produits agricoles surtout. Par la même occasion, la CCIAZ veut, selon son président, Pascal Ehemba, faire du centre des expositions de Ziguinchor une plateforme permanente d'échanges, de solutions et de partenariats. "Cette caravane est l'acte 1 d'un processus ambitieux, consacré aux innovations, dans le but d'aider à réaliser les ambitions des opérateurs économiques, quels que soient leurs secteurs d'activité", a-t-il expliqué.

Le maire de Ziguinchor, Djibril Sonko, a loué l'initiative. Elle donnera satisfaction aux entrepreneurs locaux, aux femmes s'activant dans la transformation des fruits, des légumes et des céréales surtout, selon M. Sonko. Il a promis d'aider les groupements d'entrepreneures de Ziguinchor à acquérir les équipements nécessaires à l'exercice de leurs activités. "La transformation est un levier essentiel de création de valeur ajoutée et d'emplois. La commune est prête à soutenir les femmes, pour leur permettre de mener leurs activités dans de bonnes conditions", a assuré Djibril Sonko.

Dame Bèye, le représentant du service régional du commerce de Ziguinchor au lancement de la caravane, s'est réjoui aussi de l'initiative. Les femmes des régions de la Casamance (sud) ont fait preuve de remarquables innovations dans la transformation de la noix de cajou en viande végétale, a-t-il reconnu, relevant ensuite qu'elles ont du mal à honorer des commandes importantes, faute d'équipements adéquats. La caravane d'une quinzaine de jours va rapprocher les entrepreneures de ceux qui détiennent les solutions techniques et financières nécessaires pour booster la transformation des produits vivriers, selon ses organisateurs.

